喊話金溥聰 蕭旭岑：好好照顧馬英九 風波後「別落跑」

國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。(中廣新聞網提供)

馬英九 基金會人事風波延燒，國民黨 副主席蕭旭岑今天表示，他不太確定現在基金會每天發的聲明，「有多少是跟馬前總統真正的意思，是幾分之幾的馬英九？」並呼籲國安會前秘書長金溥聰等人好好照顧前總統馬英九，千萬不要落跑，「不要在些風波過去之後，就不管馬前總統了。」

馬英九基金會昨再發聲明指出，17日已透過雙掛號發送事證給3人調查小組，喊話調查小組儘速完成報告，更點名蕭旭岑與王光慈，不要再透過媒體或特定人士，持續散佈貶損基金會的言論。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪表示，馬英九基金會風波已一個多月，他的立場單純，希望儘速接受董事會調查小組的約談，讓真相早日釐清，他的清白能趕快讓全國知道。由於董事會已決議，希望各方不要再有訊息傳出去，就讓董事會來檢視各項資訊做判斷，他其實不太談這件事情了，每次都是被迫。

蕭旭岑提到，昨看到馬英九基金會聲明，希望他或王光慈不要再透過媒體散布貶損基金會或馬英九的言論，「事實上我都沒有」，最近基金會顧問廖繼斌的發言，也不可能是他叫廖出來講的。他尊重董事會調查小組，但他不太確定現在馬英九基金會每天發的聲明，有多少是馬前總統真正的意思，「是幾分之幾的馬英九？我不知道」。

蕭旭岑說，多年來馬英九一直訓誡他，強調正當程序正義，以及對體制、法律、規章的尊重，這是正義的本身。但不知為何，最近許多基金會方面的訊息或說法，有許多大家覺得很不太像馬的地方，只能說趕快讓這件事情進入司法程序調查。

對於廖繼斌日前受訪時直言，馬英九為什麼這麼生氣？因為他覺得丟臉丟到中共總書記習近平那邊去。蕭旭岑說，他很敬重廖繼斌，也認識他多年，他是好人，對馬忠心耿耿，雖然對法律觀念不是很充足，但他中心保護馬總統的心，他很敬佩。

蕭旭岑說，廖繼斌應是資訊不完整而有所誤解，他不願多回應。此事對兩岸造成很大風波，但他絕對經得起檢驗，「丟臉的絕對不是我」。

蕭旭岑說，從一開始的薪水、程序，到後來愈來愈離譜，甚至捏造他有婚外情、收錢等，「有做的事藏不住，沒做的事硬要說有也不容易。」有心人士硬要捏造放話，他也受了點傷，但感謝社會大眾與老長官的打氣。

他也公開呼籲金溥聰、代理執行長戴遐齡等人「千萬不要落跑」，好好照顧前總統馬英九，「不要在些風波過去之後，就不管馬前總統了」。既然要留在馬英九基金會，希望他們好好保護馬英九。