駐英代表姚金祥赴英國國會 分享台灣防衛韌性建構

駐英國代表姚金祥。（駐英國代表處提供）

駐英國代表姚金祥今天應英國國會國家安全戰略聯席委員會邀請，向委員會分享台灣建構全社會防衛韌性相關作為，現場並出示有「小橘書」之稱的「台灣全民安全指引」，強調台灣抵抗侵略的決心。

國防部 去年9月發布的「台灣全民安全指引」明確提到，「任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」。姚金祥指出，這是向台灣民眾強調政府將持續戰鬥、抵抗侵略，「無論發生什麼事」。

英國國會國安戰略聯席委員會啟動主題為「社會韌性」的調查，今天舉行第一場聽證會，罕見邀請台灣駐英最高階外交官出席作證並答詢。

由英國國會上、下議院議員組成的國安戰略委員會堪稱是「重量級」委員會，成員包含國防、外交、商貿、內政等委員會主席。

委員會今天向姚金祥廣泛提問，例如台灣對「社會韌性」的定義為何；相關預算來源和配置；以及政府如何與民眾就安全防衛議題進行對話，並在提高大眾警覺之際，避免引發恐慌。

此外，還有公民社會、地方政府和企業在全社會防衛韌性各自扮演的角色及如何協作；公、私部門如何合作對抗假訊息，同時顧及言論自由與媒體獨立性；如何降低供應鏈脆弱性；以及如何檢驗「台灣全民安全指引」的實際效益。

姚金祥說，台灣的防衛預算預計今年底達國內生產毛額（GDP）3%以上，目標為在2030年前達成GDP的5%。考量台灣大約是全球第20大經濟體，「GDP的5%」是相當龐大的數字。不過，在台灣，「社會韌性」相關預算來源眾多，國防預算不過是其中之一。

姚金祥另分享台灣於2024年6月成立的全社會防衛韌性委員會，指出委員會有6大工作主軸：指揮管制系統韌性（去中心化、不斷鏈）；民力訓練運用；戰略和重要民生物資盤整配送；能源及關鍵基礎設施維運；社福醫療及避難設施整備；以及資通、運輸和金融網絡安全。

姚金祥提到，全社會防衛韌性委員會透過兵棋推演和舉行實地演練，動員公、私部門資源，追求在「真實」情境中，實際驗證各單位與個人的能力和韌性，以求盡早發現問題並取得最佳解方，目標為一旦危機來臨，軍方、民眾以及各層級政府可有效協作，維持社會、政府和關鍵基礎設施的核心功能。

為強化台灣整體防衛韌性，台灣今年將舉辦城鎮韌性（全民防衛動員）演習，22日首先於彰化縣登場，未來4個月期間擬陸續納入11個地方政府，並結合年度漢光軍事演習。

姚金祥指出，演習將設置評核組，為各參與單位評分，民眾可見證各地方政府的表現。此外，將有國外專家應邀赴台擔任觀察員。這類演習將往制度化、常態化方向發展。

姚金祥提到，提升自我防衛能力、展現防衛意志，是構成有效「嚇阻」的關鍵元素，而有效嚇阻有助促進和平，這也是政府與民眾進行「戰略溝通」的一大重點。

至於民眾對安全威脅樣態的認識增加，是否可能導致無謂恐慌，姚金祥分享台灣經驗表示，政府試圖以易懂、貼近生活的方式與民眾溝通，並盡可能公開來自中國的安全威脅動態變化。民眾在提升對安全威脅的認知之際，也看見政府對情況的掌握程度和應處作為，這有助建立信任感與信心，刺激民眾進一步思考「自己能做什麼」。

姚金祥另提到，在建構全社會防衛韌性方面，台灣也與英國合作，包括循全球合作暨訓練架構（GCTF）機制，共同舉辦工作坊、會議，與會者有英國政府官員和專家。英國去年11月成為GCTF的「正式夥伴」。