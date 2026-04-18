駐日代表李逸洋暫返台治療 自比老車進廠維修

駐日代表李逸洋。（中央社）

駐日代表李逸洋近日在臉書發文表示，因健康檢查發現身體出現狀況，已返台接受治療，預計返日後於27日恢復上班。接下來適逢日本 年度重要假期「黃金週」，期間多無公務行程安排，未來一段時間可能減少發文，盼外界諒解。

李逸洋以「車齡」比喻自身狀態，稱若以5歲相當於車齡1年計算，自己已屬超過14年車齡的老車，進廠維修一下也是很正常，但強調「老車還很能跑」。

他指出，赴日1年7個月期間，在與日本國會議員互動這項駐日大使核心工作上，他的成果達到歷任前3位大使平均值的1.8倍，「這輛老車是有認真在跑。」

他說明，日本對台政策高度掌握在國會議員手中，因此經營與議員關係至關重要。互動對象不僅包含現任閣員，也涵蓋曾任閣員及未來可能入閣者，透過拜會、駐處會面及餐敘等方式深化交流，為台日關係長遠發展鋪路。

李逸洋也提到，除國會外交外，駐日代表處工作還包括與日本外務省、日本台灣交流協會互動，以及地方政府、議會與各類友台團體的聯繫；同時須出席僑界、產業展會及文化藝術活動，行程繁重。

他表示，即便工作負荷極大，仍盡力出席多數重要場合，並感謝兩位公使分擔壓力及各界長期支持。

李逸洋強調，期盼經短暫休養後，能以更好狀態再出發，為台日關係的增進更盡一份心力。