我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美媒：荷莫茲海峽再陷危機 川普召開白宮戰情室會議

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

駐日代表李逸洋暫返台治療 自比老車進廠維修

中央社／東京19日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
駐日代表李逸洋。（中央社）
駐日代表李逸洋。（中央社）

駐日代表李逸洋近日在臉書發文表示，因健康檢查發現身體出現狀況，已返台接受治療，預計返日後於27日恢復上班。接下來適逢日本年度重要假期「黃金週」，期間多無公務行程安排，未來一段時間可能減少發文，盼外界諒解。

李逸洋以「車齡」比喻自身狀態，稱若以5歲相當於車齡1年計算，自己已屬超過14年車齡的老車，進廠維修一下也是很正常，但強調「老車還很能跑」。

他指出，赴日1年7個月期間，在與日本國會議員互動這項駐日大使核心工作上，他的成果達到歷任前3位大使平均值的1.8倍，「這輛老車是有認真在跑。」

他說明，日本對台政策高度掌握在國會議員手中，因此經營與議員關係至關重要。互動對象不僅包含現任閣員，也涵蓋曾任閣員及未來可能入閣者，透過拜會、駐處會面及餐敘等方式深化交流，為台日關係長遠發展鋪路。

李逸洋也提到，除國會外交外，駐日代表處工作還包括與日本外務省、日本台灣交流協會互動，以及地方政府、議會與各類友台團體的聯繫；同時須出席僑界、產業展會及文化藝術活動，行程繁重。

他表示，即便工作負荷極大，仍盡力出席多數重要場合，並感謝兩位公使分擔壓力及各界長期支持。

李逸洋強調，期盼經短暫休養後，能以更好狀態再出發，為台日關係的增進更盡一份心力。

日本

上一則

從疫情、俄烏戰爭到伊朗戰事 蔡英文：台灣持續累積韌性

延伸閱讀

以抗中著稱 前眾議員朴銀珠 獲川普提名任駐韓大使

以抗中著稱 前眾議員朴銀珠 獲川普提名任駐韓大使
和平興台 鄭麗文今晚會習近平：兩岸敵對狀態一定要結束

和平興台 鄭麗文今晚會習近平：兩岸敵對狀態一定要結束
連勝文憶連戰破冰之旅 籲鄭麗文訪中應謹言慎行以求勝選

連勝文憶連戰破冰之旅 籲鄭麗文訪中應謹言慎行以求勝選
副手閃辭李洋「看報導才知」 立委質疑人事遭架空

副手閃辭李洋「看報導才知」 立委質疑人事遭架空

熱門新聞

前總統馬英九。(本報資料照片)

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

2026-04-14 09:35
TVBS是否易主還有待官方消息公布。圖／摘自官網

吳安琪在中國旅遊時得知被裁員 傳2大金控出手要搶TVBS

2026-04-12 11:50
童子賢說，台灣的液化天然氣（LNG）存量最多只有11天，發電上需要每天都有船到港，若有十天LNG無法靠岸，則台灣面臨供電危機。圖為一艘LNG運輸船15日駛離荷蘭港口。(歐新社)

童子賢：台灣不要浪費荷莫茲海峽這場能源危機

2026-04-09 20:33
中華民國前總統馬英九。（本報資料照片）

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

2026-04-13 22:00
TVBS總經理劉文硯。(TVBS提供)

TVBS裁員人心惶惶…總經理給員工的內部信曝光

2026-04-14 15:23
多艘油輪和貨船3月11日在荷莫茲海峽海域排隊。（美聯社）

川普嗆封鎖荷莫茲暴露台灣弱點 CNN：台灣人恐遇第一衝擊是這件事

2026-04-13 07:30

超人氣

更多 >
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
台灣節目「請世界吃桌」時報廣場上菜 就地結婚她喊太夢幻

台灣節目「請世界吃桌」時報廣場上菜 就地結婚她喊太夢幻
兩階段策略達成財富自由 華裔夫妻40歲前提早退休環遊世界

兩階段策略達成財富自由 華裔夫妻40歲前提早退休環遊世界
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
3星座談戀愛沒那麼多規矩 他在交往前「越界」也沒關係

3星座談戀愛沒那麼多規矩 他在交往前「越界」也沒關係