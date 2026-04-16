李貞秀上綠媒批高虹安罪人、黃國昌吃人夠夠 黃：謊言易辨

民眾黨13日開除中配立委李貞秀黨籍，李貞秀隨即上媒體節目爆料，痛批黨主席黃國昌、新竹市長高虹安等人。(本報資料照片)

前民眾黨 陸配立委李貞秀因失言風波遭開除黨籍，喪失立法委員資格。她隨即接受多個政論節目邀約，痛批黨主席黃國昌 、立法院黨團主任陳智菡等人。她前天透過直播節目發聲，除對新竹市長高虹安 再度開撕外，也大罵黨內似乎有人「吃人夠夠」，堅持不讓她做完第一任會期，並點名黃國昌、陳智菡主導決策。黃國昌昨表示，近期被不實指控搞得烏煙瘴氣，但是烏雲終究會散去。

李貞秀上直播節目「有話鏡來講」，還原自己遭開除黨籍的過程。她直言，黨內的中評會審議過程「早有定論」，甚至形容是「整個黨大動員、劇本都寫好了」，質疑整起事件背後有政治操作。

除咬黃國昌、陳智菡，李貞秀曾說高虹安收受前黨主席柯文哲700萬元台幣引發風波，最後道歉收場，如今態度似乎又再轉向，將火力集中在高虹安身上。她語出驚人指出，高虹安的爭議已對民眾黨造成傷害，是民眾黨的罪人；更爆料高虹安男友「每個月拿永齡基金會50萬（台幣），我當初看到不敢相信，還來A助理費」、「這麼不要臉，連這點小錢都貪」。

李貞秀也不滿黨內處理標準不一。她透露，自己曾有意代表民眾黨參選新竹縣竹北市長，自認「一定會贏」，但最終遭黨中央安排改選其他職位，形同被「卡位」。

對於外界質疑其涉及責任額與金流問題，李貞秀強調，自己從未以辭職換取任何利益，相關款項多為募款所得，並非個人收入。她同時喊話黃國昌退還20萬元台幣，並要求相關金流公開透明。

民眾黨昨天舉行中央委員會，黃國昌在會中表示，民眾黨一路走來每每被抹黑攻擊，都是靠著理念與信念一起撐過風雨，「我們不需要被外界的政治口水帶著走，更不必把心力花在這些不重要的人事物上。」

黃國昌昨受訪表示，對於李貞秀相關問題，只統一回答這一次，只覺得有點可惜，李貞秀上綠媒節目，不斷自爆，燃燒自己，這樣對她、對陸配真的好嗎？

黃國昌指出，李貞秀在政論節目上，沒有捍衛陸配的參政權，選擇不斷地自爆，只要回去看看李貞秀的講的話，對於這樣一而再、再而三的說謊，比對就知道，就講清楚，到底有沒有要錢？之前不是說沒有，現在謊言被戳破後改口，把責任推到別人身上，這些謊言其實不難分辨，但他自己真的不想浪費時間在這種事情上面。