楊渡奉勸馬家人和基金會：為了馬英九，請熄燈吧

作家楊渡。（本報資料照片）

前總統馬英九 的健康狀況近期引發關注，國民黨 副主席蕭旭岑透露其「忘記很多事」引發失智疑雲。前中華文化總會秘書長、作家楊渡今在本報系聯合報「名家縱論」專欄中指出，馬先生的精神確實有明顯的退化。聲音沙啞，氣息彷彿變弱了，朋友都感覺不對勁，因為他會重複問一件事，看人的眼神有些惶然 。一生潔身自愛的君子，最終若以昏庸自訴告終，何其悲哀！

楊渡說，兩年前，他出版「暗夜傳燈人」一書，馬英九主動表示要來參加新書發表會。他特別請馬上台演講。馬在致詞中說了一段抗戰歷史。然同樣的內容，開頭說一次，結尾又重複一次。當天會後，管中閔校長和他有同感，馬是不是有一點退化了。

楊渡提到，去年中秋節聚會裡，馬英九剛參加完日月潭泳渡，神清氣爽。楊問馬有無進步。馬頗感得意的說有進步多少分鐘。那口氣依舊像個好學生，體育成績有進步，滿心歡喜。或許太開心，馬提議：以後中秋聚餐，我們一起去日月潭，那裡的月光景色都很美。主人答應可以好好考慮安排。話題過後，轉談他事，不料馬英九想起來又很積極的重提一次。主人有感於他想把大家聚在一起共度良辰的美意，答應好好籌畫。不料，整個晚宴，這話題他重提了四、五次。餐會後，大家都感到有些不安，只覺他的退化，未免有點太快，怎麼會這樣？有沒有看醫生呢？但大家都不忍心問。農曆春節前有一場聚餐。這一次馬先生的精神確實有明顯的退化了。看著過去記憶力驚人，可以把釣魚台歷史與國際公約倒背如流的老馬老去，內心非常感傷。

近日馬英九基金會爭端發生。作為歷史研究者，楊渡忍不住想起歷史上的悲劇。一個英明治國、開疆拓土的皇帝，不料晚年退化，決策反覆，造成朝局動盪。這些史實的背後，很可能是皇帝年紀大了，智力與記憶力退化（古代並無阿茲海默症病名）；朝臣無人敢說皇帝有病（天命豈容懷疑），只能眼睜睜看著皇帝被宦官小人包圍，留下一個爛攤子傳給下一代。

楊渡感嘆，馬英九基金會只是民間團體，有問題終究是民間事。只可惜了馬英九，若是在智力退化的狀態下，把基金會送請檢調單位去折騰，最後傷害最重的當然是他自己。楊渡奉勸馬英九家人和基金會董事，為了愛護故人的緣故，請熄燈吧！