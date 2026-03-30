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公開播送首例 柯文哲涉貪言詞辯論宣判實況影片上架

記者王聖藜／台北即時報導
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民眾黨前主席柯文哲。(聯合報系資料照片)
民眾黨前主席柯文哲。(聯合報系資料照片)

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，本月26日依貪汙違背職務收賄數罪判柯應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，柯審判中聲請法庭公開播放言詞辯論、宣判影片獲准，影片今上午10點上架

新修正法院組織法規定「公開播送的時間，至遲不得逾該案件裁判宣示或公告後5日」，柯文哲案公開播送，成為法院組織法修正後准許公開播送的首例。

台北地院今天上午發布113年度金訴字51號貪汙治罪條例等案件言詞辯論及裁判宣示之法庭錄音、錄影公開播送新聞稿。

新聞稿指出「本院113年度金訴字第51號貪汙治罪條例等案件之言詞辯論及裁判之宣示所為之錄音、錄影，經本院114年度聲字第3245號裁定准予實施公開播送。本院依法院組織法第90條及法庭錄音錄影公開播送實施辦法之規定，定於115年3月31日上午10點於司法院指定之網站或平台公開播送」。

台北地院日前已於官方網站中的「便民服務」內建置「法庭公播」專區，今天將本案的相關錄音、錄影檔案上傳。

柯文哲於貪汙案審理期間，依法院組織法規定聲請就言詞辯論及裁判宣示所為的錄音、錄影公開播送，合議庭審酌本案涉及重大公共利益、為社會矚目案件等，裁准聲請一部分。

柯文哲原本聲請標的為法庭「直播」，不過，合議庭裁定指出，如以即時公開播送方式，恐致生難以回復的損害，所以規定於裁判宣示或公告後播出，以便得以變聲、變像或其他無法直接識別個人的方式處理。

柯文哲

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