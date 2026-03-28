我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與大谷翔平相關就貴 道奇飲料杯賣75元 球迷：太扯

戀上科威特將軍 華女公務員20萬退休金一夜蒸發

柯文哲重判 趙少康將上凱道聲援 怒嗆政治介入：為台灣法治討公道

記者洪子凱／台北29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金、背信等罪，一審遭判17年，中廣前董事長趙少康今表示，下午會到凱道聲援，痛批法院在證據馬虎情況下重判，難道沒有政治介入，今天不僅為柯討公道，而是替台灣法治討公道。(記者胡經周／攝影)
民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金、背信等罪，一審遭判17年，中廣前董事長趙少康今表示，下午會到凱道聲援，痛批法院在證據馬虎情況下重判，難道沒有政治介入，今天不僅為柯討公道，而是替台灣法治討公道。(記者胡經周／攝影)

台灣民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金、背信等罪，一審遭判17年，民眾黨痛批判決不公，今將上凱道、討公道，逾20位藍委將到場力挺，中廣前董事長趙少康今表示，自己下午也會到場聲援，痛批法院在證據馬虎情況下重判，難道沒有政治介入，今天不僅為柯討公道，而是替台灣法治討公道。

趙少康指出，民眾黨上周五有邀請，自己也答應今天下午會出席，預計3時34分上台致詞10分鐘，京華城總共刑期17年，但光是收賄一案就被判了13年，算是非常重罪，甚至未來恐不能選總統，一般若要判重刑必須要證據確鑿，沒有疑義，但京華城案證據卻沒有明確金流，「刑判得重證據卻馬馬虎虎」，難道沒有政治力介入？

趙少康說，判決書指出柯文哲收賄210萬圖利沈慶京121億，看起來也並不符合比例原則，且這次上來不僅僅是要幫柯討公道，民眾黨、國民黨現在也有不少人有涉入類似司法案件，若民進黨找理由擴大解讀、干涉司法，把藍白殲滅，恐怕「藍白合」也很難選贏2026、2028，上街頭不只要為柯討公道，更是要為台灣司法討公道。

對於黨內仍有意見不同甚至過去對於柯對藍營不友善的言論在意、包含國民黨主席鄭麗文也曾罵柯是垃圾，趙少康表示，做大事不需在意太多小節，而是要看大局，「真要講我還要怪柯文哲當初不藍白合，害我要出來選總統」，且每個人未來都有可能牽涉司法，判決服不服重、合不合理，必須受大眾檢視，今天上凱道是有意義的。

鄭麗文 國民黨 趙少康

上一則

329青年節 洪秀柱：守護先烈用生命換來的價值 重現黃花崗精神

延伸閱讀

小草今上凱道挺柯文哲 學者：藍白合終極挑戰在2028

小草今上凱道挺柯文哲 學者：藍白合終極挑戰在2028
聲援柯文哲明上凱道？蔣萬安明天行程曝光

聲援柯文哲明上凱道？蔣萬安明天行程曝光
29日上凱道聲援柯文哲 藍黨團響應：艱難時刻幫我們 這時不能袖手

29日上凱道聲援柯文哲 藍黨團響應：艱難時刻幫我們 這時不能袖手
柯文哲4案一審重判17年 褫奪公權6年 總統夢碎

柯文哲4案一審重判17年 褫奪公權6年 總統夢碎

熱門新聞

台北市日前發生上廁所猝死案。圖為救護車示意圖。圖／資料照

褲子套一半…前美食節目主持人 台男上廁所疑用力過猛猝逝

2026-03-25 14:07
台灣積體電路製造股份有限公司董事長魏哲家（圖）21日獲亞洲大學頒授名譽博士，在演講中分享人工智慧（AI）發展，更感謝提拔他的台積電創辦人張忠謀。（中央社）

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

2026-03-21 10:29
檢警去年抓到台大法律系洪姓學生假冒女網友側錄大量男性性影像，從洪指證再抓到許姓、陳姓男子以同樣手段偷拍，統計全台4000多名男性受害。圖／本報系資料照

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

2026-03-22 10:47
民眾黨前主席柯文哲出庭聆聽宣判。(記者王宏舜／攝影)

柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

2026-03-26 02:45
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，遭重判25年刑期。圖／本報系資料照

逃亡多天抓到了 中油「最貪執行長」徐漢在台東落網

2026-03-24 09:01
馬英九基金會前執行長、國民黨現任副主席蕭旭岑神情凝重在中央黨部舉行記者會，對外說明表示，任內所有事情都依照馬英九的指示處理，也告知馬前總統、馬也全然知情。會有誤解，長輩忘記了。(記者黃義書／攝影)

馬英九基金會風暴 藍委：選民搖頭嘆「打民進黨 都沒這麼用心」

2026-03-25 04:33

超人氣

更多 >
老虎伍茲監獄照曝光 目光呆滯眼睛充血 交往川普前媳婦未同車

老虎伍茲監獄照曝光 目光呆滯眼睛充血 交往川普前媳婦未同車
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
便宜又美味 雞腿肉逆轉成新寵 銷量以2位數速度成長

便宜又美味 雞腿肉逆轉成新寵 銷量以2位數速度成長
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴