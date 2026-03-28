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329青年節 洪秀柱：守護先烈用生命換來的價值 重現黃花崗精神

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨前主席洪秀柱。(本報資料照片)
國民黨前主席洪秀柱。(本報資料照片)

國民黨前主席洪秀柱今天表示，今天是329青年節，歷史的重量，不容被輕率改寫。青年節不只是紀念先烈，更要守護他們以生命換來的價值。拒絕沉默，反對專斷，讓台灣不走向獨裁，喚醒民眾「重現黃花崗精神」。

洪秀柱在臉書指出，青年節不只是紀念，更是對歷史的召喚。當年黃花崗起義中，先烈們拋頭顱、灑熱血，才換來中華民國的誕生。這個國家的建立，是血與火的淬鍊，絕非因1996年總統直選，而由所謂「獨台」人士創造出一個新中華民國，更不是在台灣承平時代裡，靠寫文章、開會就能建立的。

洪秀柱說，今日台灣的困境，正提醒大家何謂背離初心。任何由人組成的社會，小至家庭、大至政府，必然存在意見差異與利益衝突，關鍵在於是否以理性與科學面對。核能政策即是一例。

她指出，1980年代首座核電廠啟用，至2025年非核家園完成前，台灣的核電穩定了台灣電力促使經濟高速成長，卻遭民主進步黨全面否定，如今卻又不得不重啟，證明能源問題從來不該是意識形態，而是現實與科學。

洪秀柱說，令人憂心的是，曾經引以為傲的民主自由，正在被侵蝕。台商、陸配，以及主張兩岸和平交流者，動輒遭抹紅、打壓，社會瀰漫恐懼氛圍。當不同聲音不再被容許，當批判被視為敵對，這樣的台灣，還是大家熟悉的家園嗎？

洪秀柱說，青年節的意義，在於承擔與反思；黃花崗的精神，在於犧牲與開創。不只是紀念先烈，更要守護他們以生命換來的價值。拒絕沉默，反對專斷，讓台灣不走向獨裁，喚醒民眾「重現黃花崗精神」。

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