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小草今上凱道挺柯文哲 學者：藍白合終極挑戰在2028

記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院日前宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。柯文哲舉行記者會嗆賴清德總統，「我不會屈服的」。(記者林伯東／攝影)
民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院日前宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。柯文哲舉行記者會嗆賴清德總統，「我不會屈服的」。(記者林伯東／攝影)

台灣民眾黨前主席柯文哲日前因其在台北市長任內核定的「京華城案」，日前被台北地方法院以涉貪汙罪一審判決有期徒刑17年、褫奪公權6年等，恐危及柯文哲的2028年總統大選之路。民眾黨今發動「小草」上凱道，但國民黨並未展現全力支援態勢。有學者表示，國民黨勿有「趁你病，要你命」的心態，應對民眾黨更好，年底九合一選舉如大勝，應歸功藍白合；民眾黨為營救柯文哲，「勢必會愈來愈藍」。

柯文哲因京華城案被重判，牽動未來藍白合。文化大學廣告系教授鈕則勳表示，因柯文哲一審被重判，現主場優勢是國民黨掌握，與白營談判過程可有多種的戰術運用，比如拉高開價，民眾黨籌碼流失中；另外國民黨也可選擇，是要挺或切割民眾黨、柯文哲，這會對民眾黨有明顯不利。

鈕則勳表示，民眾黨今天號召支持者到凱道辦遊行、集會，形塑柯文哲是受害者的形象，藉由政治動員強化有利於柯文哲的「受害者症候群」，因如果柯文哲倒了，民眾黨要再復起很難。柯文哲2028年不能參選的可能性非常高，民眾黨籌碼變少，民眾黨能跟國民黨，在博弈中有拉高開價的本錢，就是因為有柯文哲。

鈕則勳表示，國民黨2028年推出的人魅力夠強且勝率高，民眾黨可能也沒話說，但要民眾黨徹底支持，國民黨要釋出非常明顯的利多，不能是一副「柯文哲沒法選，那就直接碾壓過去」的樣子。國民黨今年選舉大勝的話，要歸功於藍白合，在民眾黨勢弱的情況下，可能要對民眾黨更好。他建議，如果未來正副總統參選人都要國民黨提名的話，行政院長是否可以考慮讓給民眾黨？

東海大學政治系教授邱師儀表示，柯文哲喪失選總統資格，現在白營直接執政救柯文哲的機會已經斷送。民眾黨接下來為了寄望2028年大選能選出國民黨籍總統，可以給將來判決定讞的柯文哲特赦，「勢必會愈來愈藍」，在今年選舉與2028年大選都會緊密配合，藍白合會更加明顯。藍白愈合，執政機會愈高，但前提是國民黨主席鄭麗文不要一直想要「鄭習會」扯後腿減分。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，在柯文哲記者會中，可看出柯將一審判決的強烈不滿發洩在賴清德總統身上，隨著可能到來的上訴及後續司法行動，這股力量是否能持續下去成為2028年大選藍白合的原動力仍有待觀察。

左宜恩認為，民眾黨在柯文哲被判重刑、民眾黨新上任不分區立委尚無令人印象深刻表現的情況下，其快速下滑的政治聲量與影響力，也可能會影響未來藍白合作時，藍營是否仍願意將民眾黨視為平等合作對象的意願。

柯文哲 國民黨 民眾黨

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