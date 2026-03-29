大屋頂下／拒為賴清德的人設而台獨

賴清德 宣示重啟核二核三。

他說，既已在2025年實現了「非核家園」的目標，現在他可以宣示重啟核能了。事隔不到一年。

面對如此翻天覆地的政策錯誤，賴清德未能誠實面對自己（不認錯），也拒絕誠實面對人民（不道歉）。

反核運動是民進黨的神主牌，迄今已有超過30年的歷史；這場「非核家園」進入政府體制的政策操作，也逾10年。

如今朝野必須誠實面對的是：這一場從「反核」到「非核」到「返核」的社會運動及政策角力，擺明了不折不扣的是自1949年以來台灣所經歷的最嚴重及最惡質的政府政策錯誤，甚至可謂是在政策層級所犯下的最禍國殃民的政治犯罪。

再強調一次，如此惡質的政策災難，為1949年以來所僅見，無以復加。

經歷這場「反核→非核→返核」，僅以停建核四、台電虧損、核二核三重啟來說，金錢耗損已經破兆元，更遑論綠能建設造成的生態破壞、綠能蟑螂窮凶極惡的貪腐，以及用「中共同路人」及「我是人／我反核」等政治穢語所造成的社會仇恨與撕裂。種種切切，皆是禍國，也是殃民。

面對此情此景，國人應當沉痛思考：出爾反爾的賴清德怎敢這樣做？社會民眾又怎能容忍他這樣做？

在這一場30年的政策角力與辯論中，擁核派從來不反綠能，而是主張「以核養綠／有備無患／騎馬找馬」。現在賴清德及卓榮泰也說，重啟核能與開發綠能可以相輔相成，這種視角其實是合情又合理的。但是，這麼簡單的情理，為什麼不能允執厥中，而非要把台灣撕裂糟蹋到今天這個地步不可？

這幾天來，各方從各種角度來探究此1政策災禍的因果關係，本文則從林義雄這個人物切入，談反核沒人能忘掉他。

說起林義雄，大家都記得當年他戴著斗笠環島苦行的身影。林義雄的身世推高了反核的動力，但他的身世卻也混淆了核能的知性思辨。他原本主張核四公投，亦即仍持尊重「民主公決」的立場，但是在2014年，他卻突然改以絕食來訴求核四停建，形同自「核四公投」轉向「絕食挾持」，並因此得逞使核四停建。至此，林義雄已將反核操作與他個人的政治人設綑綁成一體，反核成了他個人願以身殉的政治旗幟，走向了個人化，失去了民主性，走向了絕對化，失去了相對性。

林義雄的人格風範殊有可堪尊敬矜惜之處。台灣的反核運動，無疑相當程度地受到林義雄的人格感召及情緒勒索的影響，應當有不少人是為了成全林義雄的自我人設而反核。然而，如今已到了國人應當從林義雄破碎的政治人設中，為能源議題重新拼圖的時際了。

蔡英文的「非核家園」也有鮮明而強烈的個人色彩。其實，以她的學養，理當比林義雄有知性，但她在非核家園的操作上卻顯得太過賣弄與旗幟化，她似乎是想以「使台灣實現非核的總統」自封為自己的「政治諡號」，其中自我標榜的政治動機昭然若揭，竟致未為國家留餘地，也未為自己留餘地。

如今賴清德的「已經實現非核家園／現在可以開始返核」的操作，已經足夠使得蔡英文無地自容。

這場「非核／返核」的政策災難，相當程度地與林義雄、蔡英文對自我「政治人設」的追求有關。當個人的英雄主義與民粹操作交互激盪，遂致釀成了這1場禍國殃民的政策災難。

如今，民進黨供奉逾30年的反核神主牌已被賴清德下架，林義雄及蔡英文反核非核的政治人設也被賴清德擊碎。

然而，此時此際，民進黨更高位的台獨神主牌正也面臨「留不住／甩不掉」的困境，主要亦因賴清德以「我是務實的台獨工作者，在任何職務上不變」的政治人設作繭自縛，使他必須維持此1「人設整合」，遂致其台獨路線陷於這種「走不通又丟不掉」的進退維谷的局面。

台獨的錯誤，經數10年來的思辨，其實比反核非核的錯誤更清楚明白。

比如說，民進黨可以公開以反核非核為社會運動及政策主張，等到橫柴入灶「已經實現了非核家園」，再回過頭來宣示將重啟核二核三。但是，民進黨今日絕無可能再公開宣示以「正名制憲」為社會運動及政策主張，也就是說台獨路線連一個如「非核家園」一樣試誤及改錯的機會都沒有。

民進黨如今是用「已經實現了非核家園」，來證明非核政策的錯誤。但是，民進黨不敢真搞台獨，卻以這個「做不到就是做不到」的台獨錯誤路線自欺欺人，挾持台灣。

除非瘋子才搞台獨。非核家園是錯誤的，台獨更是錯誤的。而今日台獨之所以面臨這種「走不通／甩不掉」的困境，主要也是因為被賴清德「我是一個務實的台獨工作者」的自我政治人設所捆綁。

其他的台獨人物，如李登輝、陳水扁、蔡英文，皆是從國家宏觀局勢論台獨，尚有可進可退的空間。但賴清德的一句渾話「我是一個務實的台獨工作者，在任何職務上不變」，卻使他的台獨人設個人化、旗幟化、難以剝離化；他必須搞清楚，他之所以堅持台獨，究竟是因台獨路線的正確性？或只因必須維護他被那句渾話所鎖死的政治人設？

一句渾話，綁死自己，搞死台灣。

回頭來看，如林義雄，他到底是確知反核正確而願以身殉？或更是為了自我政治人設的虛榮光圈而反核？

即以陷於激烈爭議的軍購為例。賴清德力主兩岸軍備競賽，卻在兩岸軍事抗衡的政治戰略上走入夢遊般的誤區。他高調備戰引戰，但究竟是為中華民國而戰？或為台獨而戰？抑或只是為「美國豪豬的代理人戰爭」而戰？

這些重大疑問，賴清德究竟是包藏禍心卻不敢說清楚？還是鬼迷心竅、自欺欺人，連他自己也未必真正說得清楚？

這樣的軍購預算，審議的基礎何在？

如果台獨路線最後竟只是為了捍衛保護賴清德被一句「我是務實台獨工作者」的渾話所綑綁的政治人設而已。這樣的台獨，多麼的可笑？多麼的可悲？

周處除3害。賴清德擊碎林義雄、蔡英文的政治人設，復建了台灣的能源政策，2害已除。仍必須解除賴清德「台獨金孫」的政治人設，始能使台灣跳脫台獨的糾纏。

賴清德，你要演完周處除「三害」。