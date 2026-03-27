馬英九基金會決議組3人小組 徹查蕭旭岑案

馬英九基金會人事爭議引發社會關注，基金會董事李德維27日出席董事會議後表示，許多事情並非如外界的傳聞，基金會將釐清事實後再對外說明。（記者潘俊宏／攝影）

馬英九 基金會人事案風波延燒，前總統馬英九以「財政紀律有疑慮」為由，欲針對蕭旭岑、馬英九基金會前員工王光慈等，進行司法追訴。馬英九基金會今上午召開董事會，會後發出聲明稿，決議組成3人小組，成員是行政院前秘書長薛香川、經濟部前部長尹啟銘、前立委李德維，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性。

根據馬英九基金會聲明，馬英九基金會於今年3月27日上午在基金會所召開董事會，出席成員有董事長馬英九以及董事薛香川、尹啟銘、夏珍、李德維、執行長戴遐齡等。

會中，在法律顧問、律師黃翊華的參與下，馬英九請戴遐齡提供蕭旭岑、王光慈兩人有關違反財政紀律的相關事證，及會計師事務所調查報告，經由在場全體董事檢閱後，一致同意應成立3人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性，小組成員是薛香川、尹啟銘、李德維，近日內將完成調查，將調查結果提報董事會。

蕭旭岑則回應，尊重基金會董事會的決定，深信很快就會真相大白。

馬英九基金會人事案風波延燒中，馬英九基金會27日上午召開董事會，時間長達兩個多小時。是否用司法追訴馬英九基金會前執行長、現任國民黨 副主席蕭旭岑？董事李德維會後表示，內部會做相關了解，但不對外公布決議，馬英九27日也無裁示。

前總統馬英九以「財政紀律有疑慮」為由，欲針對蕭旭岑、馬英九基金會前員工王光慈等，進行司法追訴，稱遇到此類事情會六親不認。馬英九基金會上午召開董事會，自上午10時30分開始，到接近下午1時，李德維才在媒體前現身，董事會召開約兩個多小時。

李德維說，董事會有良好、坦誠的溝通。董事會也做了些相關決議，都是希望基金會好，希望馬英九好，內部也會做相關了解。他強調，現在外面傳的很多東西並不是事實，基金會也會澄清。另外，不會把相關內容對外公布。

媒體關注，今日董事會是否有提到蕭旭岑等，李德維說，議程裡有談到會務、財務報告，裡面多少也會提到去年、前年的計畫，這都是非常正常。

李德維也說，決議部分，大家想法是不對外陳述。接下來，相信基金會還會做相關的了解跟處理情況，依照未來董事會做出的決議處理。他也說，沒有特殊提到蕭旭岑的部分是否進行司法訴訟，接下來不管做什麼事情，當然要由董事會通過。

媒體追問，是否有通過戴遐齡任執行長的人事案？李德維回應，議程內沒有，由戴遐齡代理，未來董事會還是要有更正式的確認。他也說明今日董事會召開兩個多小時都在討論什麼，表示內容是有很多會務報告、財務說明，大家也做意見溝通。

媒體再追問，蕭旭岑的部分應還未有正式動作？李德維說，基金會一定還會來做了解，但在這部分，所有董事希望馬總統跟基金會能夠有最好的狀態，也會好好的來處理。馬英九今日也沒有任何裁示，非常尊重董事，讓大家暢所欲言。