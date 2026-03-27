我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

劉曉慶爆爭產家醜 才剛被外甥造謠過世「姊妹撕破臉」

馬英九基金會決議組3人小組 徹查蕭旭岑案

記者屈彥辰／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬英九基金會人事爭議引發社會關注，基金會董事李德維27日出席董事會議後表示，許多事情並非如外界的傳聞，基金會將釐清事實後再對外說明。（記者潘俊宏／攝影）
馬英九基金會人事爭議引發社會關注，基金會董事李德維27日出席董事會議後表示，許多事情並非如外界的傳聞，基金會將釐清事實後再對外說明。（記者潘俊宏／攝影）

馬英九基金會人事案風波延燒，前總統馬英九以「財政紀律有疑慮」為由，欲針對蕭旭岑、馬英九基金會前員工王光慈等，進行司法追訴。馬英九基金會今上午召開董事會，會後發出聲明稿，決議組成3人小組，成員是行政院前秘書長薛香川、經濟部前部長尹啟銘、前立委李德維，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性。

根據馬英九基金會聲明，馬英九基金會於今年3月27日上午在基金會所召開董事會，出席成員有董事長馬英九以及董事薛香川、尹啟銘、夏珍、李德維、執行長戴遐齡等。

會中，在法律顧問、律師黃翊華的參與下，馬英九請戴遐齡提供蕭旭岑、王光慈兩人有關違反財政紀律的相關事證，及會計師事務所調查報告，經由在場全體董事檢閱後，一致同意應成立3人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性，小組成員是薛香川、尹啟銘、李德維，近日內將完成調查，將調查結果提報董事會。

蕭旭岑則回應，尊重基金會董事會的決定，深信很快就會真相大白。

馬英九基金會人事案風波延燒中，馬英九基金會27日上午召開董事會，時間長達兩個多小時。是否用司法追訴馬英九基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑？董事李德維會後表示，內部會做相關了解，但不對外公布決議，馬英九27日也無裁示。

前總統馬英九以「財政紀律有疑慮」為由，欲針對蕭旭岑、馬英九基金會前員工王光慈等，進行司法追訴，稱遇到此類事情會六親不認。馬英九基金會上午召開董事會，自上午10時30分開始，到接近下午1時，李德維才在媒體前現身，董事會召開約兩個多小時。

李德維說，董事會有良好、坦誠的溝通。董事會也做了些相關決議，都是希望基金會好，希望馬英九好，內部也會做相關了解。他強調，現在外面傳的很多東西並不是事實，基金會也會澄清。另外，不會把相關內容對外公布。

媒體關注，今日董事會是否有提到蕭旭岑等，李德維說，議程裡有談到會務、財務報告，裡面多少也會提到去年、前年的計畫，這都是非常正常。

李德維也說，決議部分，大家想法是不對外陳述。接下來，相信基金會還會做相關的了解跟處理情況，依照未來董事會做出的決議處理。他也說，沒有特殊提到蕭旭岑的部分是否進行司法訴訟，接下來不管做什麼事情，當然要由董事會通過。

媒體追問，是否有通過戴遐齡任執行長的人事案？李德維回應，議程內沒有，由戴遐齡代理，未來董事會還是要有更正式的確認。他也說明今日董事會召開兩個多小時都在討論什麼，表示內容是有很多會務報告、財務說明，大家也做意見溝通。

媒體再追問，蕭旭岑的部分應還未有正式動作？李德維說，基金會一定還會來做了解，但在這部分，所有董事希望馬總統跟基金會能夠有最好的狀態，也會好好的來處理。馬英九今日也沒有任何裁示，非常尊重董事，讓大家暢所欲言。

國民黨 馬英九

上一則

柯文哲4案一審重判17年 褫奪公權6年 總統夢碎

下一則

女學生遺書詛咒「人渣」台醫師被控性侵...更一審判4年6月

延伸閱讀

馬英九基金會風暴 藍委：選民搖頭嘆「打民進黨 都沒這麼用心」

馬英九基金會風暴 藍委：選民搖頭嘆「打民進黨 都沒這麼用心」
馬辦風波／親信涉財政紀律 馬英九：我學法律 六親不認

馬辦風波／親信涉財政紀律 馬英九：我學法律 六親不認
馬辦風波／「馬英九都忘了」　蕭旭岑控有心人挑撥釀誤解

馬辦風波／「馬英九都忘了」　蕭旭岑控有心人挑撥釀誤解
駁背信指控 蕭旭岑：馬英九「很多事情他忘了」

駁背信指控 蕭旭岑：馬英九「很多事情他忘了」

熱門新聞

台灣積體電路製造股份有限公司董事長魏哲家（圖）21日獲亞洲大學頒授名譽博士，在演講中分享人工智慧（AI）發展，更感謝提拔他的台積電創辦人張忠謀。（中央社）

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

2026-03-21 10:29
台北市日前發生上廁所猝死案。圖為救護車示意圖。圖／資料照

褲子套一半…前美食節目主持人 台男上廁所疑用力過猛猝逝

2026-03-25 14:07
檢警去年抓到台大法律系洪姓學生假冒女網友側錄大量男性性影像，從洪指證再抓到許姓、陳姓男子以同樣手段偷拍，統計全台4000多名男性受害。圖／本報系資料照

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

2026-03-22 10:47
民眾黨前主席柯文哲出庭聆聽宣判。(記者王宏舜／攝影)

柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

2026-03-26 02:45
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，遭重判25年刑期。圖／本報系資料照

逃亡多天抓到了 中油「最貪執行長」徐漢在台東落網

2026-03-24 09:01
馬英九基金會前執行長、國民黨現任副主席蕭旭岑神情凝重在中央黨部舉行記者會，對外說明表示，任內所有事情都依照馬英九的指示處理，也告知馬前總統、馬也全然知情。會有誤解，長輩忘記了。(記者黃義書／攝影)

馬英九基金會風暴 藍委：選民搖頭嘆「打民進黨 都沒這麼用心」

2026-03-25 04:33

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國