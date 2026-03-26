我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市公校AI指南 逾千家長喊停

亞洲面臨油價與美元「雙漲」夾擊 準備因應最糟情境

🎞️「我沒有圖利也不會貪汙」 柯文哲控早寫好劇本：政治操作下的司法表演

記者林銘翰／台北即時報導
台北市前市長柯文哲（中）任內涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，北院今天下午宣判，同案被告陸續到庭聆聽判決，柯文哲被判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，可上訴。 離開法庭時在外支持者不斷高呼加油，他則揮手、握拳向支持者們致意。（記者許正宏／攝影）
台北市前市長柯文哲（中）任內涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，北院今天下午宣判，同案被告陸續到庭聆聽判決，柯文哲被判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，可上訴。 離開法庭時在外支持者不斷高呼加油，他則揮手、握拳向支持者們致意。（記者許正宏／攝影）

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城、政治獻金等案，台北地方法院今天一審宣判17年徒刑、褫奪公權6年。柯文哲對此表示，自己沒有圖利，更是不會貪汙，京華城案沒有在追求真相，早已變成寫好的政治劇本在善後，這不是一個法治國家的審判，而是政治操作下的司法表演。

影片來源：udn video

針對台北地方法院一審宣判京華城、政治獻金等案，民眾黨晚間在台大醫院國際會議中心舉行「創黨主席柯文哲司法記者會」，與會人員包括柯文哲、民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立法院黨團主任陳智菡，還有柯文哲委任律師鄭深元、陸正義及蕭奕弘。

柯文哲表示，司法是國家最後一道防線，理論上應該要被人民信任，唯一目的是維持社會公平正義，絕對不可以成為執政者打壓反對黨的政治工具，司法辦案應當以證據為基礎，而不是用編故事的方式定罪。

柯文哲說，京華城案沒有在追求真相，早已變成寫好的政治劇本在善後，所有證據法則都被拋棄，法官選擇性採信證詞，這不是一個法治國家的審判，而是在政治操作下的司法表演，本案有太多政治立介入的痕跡，台灣的司法公信力也因此更加脆弱。

柯文哲指出，檢廉前年大動作搜索柯文哲住家、辦公室及民眾黨中央黨部，理由是購買商辦的現金為賄款、京華城容積審議沒有法源基礎，竟然用捐給民眾黨的210萬元政治獻金，認定柯文哲貪汙重判13年徒刑，「這就是騙票搜索，我不會圖利也不會貪汙。」

「我非常坦蕩」，柯文哲強調，自己沒有圖利，更是不會貪汙，如果根本沒有參與，又是哪裡來的圖利，執政黨動用國家機器辦案，查不到柯文哲有不法金流，「如果沒有被關這一年，還真的無法證明我的清白。」

柯文哲 民眾黨

上一則

柯文哲強調不會逃亡 問7000萬台幣交保金「可以減嗎」

延伸閱讀

柯文哲強調不會逃亡 問7000萬台幣交保金「可以減嗎」

柯文哲強調不會逃亡 問7000萬台幣交保金「可以減嗎」
柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選
若貪汙定罪或判刑10年以上 柯文哲的總統大夢就說拜拜

若貪汙定罪或判刑10年以上 柯文哲的總統大夢就說拜拜
柯文哲法庭不賣乖 左罵賴清德右批檢察官 還訓斥審判長

柯文哲法庭不賣乖 左罵賴清德右批檢察官 還訓斥審判長

熱門新聞

台灣積體電路製造股份有限公司董事長魏哲家（圖）21日獲亞洲大學頒授名譽博士，在演講中分享人工智慧（AI）發展，更感謝提拔他的台積電創辦人張忠謀。（中央社）

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

2026-03-21 10:29
檢警去年抓到台大法律系洪姓學生假冒女網友側錄大量男性性影像，從洪指證再抓到許姓、陳姓男子以同樣手段偷拍，統計全台4000多名男性受害。圖／本報系資料照

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

2026-03-22 10:47
薛楷莉前男友邱智永今天出庭作證。記者王聖藜／攝影

台前主播涉詐420萬 嗆富商男友：發生關係後答應的都沒了

2026-03-18 11:29
台北市日前發生上廁所猝死案。圖為救護車示意圖。圖／資料照

褲子套一半…前美食節目主持人 台男上廁所疑用力過猛猝逝

2026-03-25 14:07
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，遭重判25年刑期。圖／本報系資料照

逃亡多天抓到了 中油「最貪執行長」徐漢在台東落網

2026-03-24 09:01
外交部。圖／聯合報系資料照片

被稱為「CHINA（TAIWAN）」台韓僑居留證也改「南韓」

2026-03-18 11:47

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭