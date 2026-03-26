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「小沈1500」不成罪 法院只認柯文哲收賄210萬台幣

記者林孟潔蕭雅娟王聖藜／台北26日電
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民眾黨前主席柯文哲。（記者王宏舜／攝影）
民眾黨前主席柯文哲。（記者王宏舜／攝影）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，羈押1年後以7000萬元（台幣，下同）交保，目前以電子腳環科技監控。台北地方法院今依違背職務收賄、公益侵占、背信罪判決柯文哲17年徒刑，褫奪公權6年。審判長宣判後指出，1500萬元部分是供述證據，屬於被告審判外不利於己的供述，依刑事訴訟法規定，不是法官可以自由心證認定的，沒有補強證據下，法官不能認定犯罪事實。

合議庭審理11名被告，除柯文哲外，另有威京集團主席沈慶京判刑10年，褫奪公權5年；台北市議員應曉薇判刑15年6月；台北市前副市長彭振聲判刑2年，褫奪公權1年，並宣告緩刑3年；都委會前執秘邵琇珮判刑1年3月，褫奪公權1年，緩刑3年；都發局前局長黃景茂判刑6年6月。

另外，台北市前市長辦公室主任李文宗被依公益侵占、背信罪判刑4年6月；前木可公關負責人李文娟被依公益侵占、商業會計法填製不實憑證罪判刑2年4月；會計師端木正判刑1年；應曉薇的顧問吳順民、威京集團前財務經理張志澄均判決無罪。

審判長江俊彥於宣判主文結束後，表示柯文哲、沈慶京涉犯違背職務行、收賄罪，是指收賄210萬元部分，有對價關係存在，本質上就是有「前金後謝」，金額多少不是定罪關鍵，1500萬元部分是供述證據，在法定證據分類上屬於被告審判外不利於己的供述，依刑事訴訟法156條之2不是法官可以自由心證認定的，沒有補強證據下，法官不能認定犯罪事實。

柯文哲

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