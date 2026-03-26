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新聞評論／黨主席參戰引發更多爭議 政治智慧受考驗

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馬英九基金會日前無預警宣布蕭旭岑、王光慈兩位資深幕僚去職，國民黨主席鄭麗文受訪表示這件事「很快就會翻篇」。（本報資料照片）
馬英九基金會日前無預警宣布蕭旭岑、王光慈兩位資深幕僚去職，國民黨主席鄭麗文受訪表示這件事「很快就會翻篇」。（本報資料照片）

馬英九基金會日前無預警宣布蕭旭岑、王光慈兩位資深幕僚去職，事件經過多日發展，逐漸從單純的基金會人事異動，演變成馬辦甚至藍營內部的內戰，甚至可能朝司法事件發展。由於蕭旭岑是現任國民黨副主席，要如何面對此事件，高度考驗黨主席鄭麗文的政治智慧。不過，鄭麗文對此事件的發言，卻可能引發更多爭議。

鄭麗文在接受專訪時說，這件事「很快就會翻篇」。對藍營而言，這應該是務實的期待。不過除了「很快翻篇」，鄭麗文還措辭激烈的說，始作俑者是是來自藍營內部、本來是馬英九身邊的人；這人長期以來對國民黨造成很多無法回復的傷害，是他慣用的風格、小人步數。除此之外，鄭麗文甚至用「內賊」形容。

在蕭旭岑是其任命的副主席情況下，鄭麗文信任下屬，甚至全力為其辯護是可以理解的。但在本質上，此事件仍屬於馬英九基金會的「家務事」，在目前仍處於各說各話的情況下，鄭麗文如何能確定自己所聽所聞是百分之百的真實？如果最後證明，她的訊息只是片面之詞，那麼以她現在黨主席的地位，賠上的，豈不是整個國民黨的聲譽。

更重要的是，鄭麗文的發言，形同對馬辦「處理蕭旭岑等人」的宣戰檄文。既然是「宣戰檄文」，可以預見的現實，就是會讓事件繼續延燒，戰線持續拉長。和她所說的「很快翻篇」，根本就是背道而馳。更直白地說，如果此事件「無法很快翻篇」，鄭麗文的發言，顯然也推了一把。

國民黨一直有「內鬥內行、外鬥外行」的政黨文化，這也是過去多次在「形勢大好」的情況下，拱手將勝利讓給對手的主因之一。也因此，擔任國民黨主席從來就不是一件輕鬆的事情，一方面要建立自己的黨內威信，二方面又要調和鼎鼐、化解各種不同勢力、不同意見的紛爭。因此，當黨主席成為政爭的主角時，通常結局都很悲慘。

多數時候，黨主席成為政爭主角，是現實因素的不得不然；但鄭麗文主動淌馬英九基金會的人事爭議，卻是徹頭徹尾的「庸人自擾之」，不但欠缺政治智慧，也有失黨主席的高度與格局。不但讓此事件更難順利落幕，更可能因為「黨主席參戰」，讓此事件從馬辦的茶壺內風暴，變成藍營內部的路線之爭。

國民黨 鄭麗文

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