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嘉市長選戰攻防 王美惠騎機車跑基層 柯文哲開酸引反彈

記者魯永明／嘉義25日電
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民進黨提名嘉義市長參選人、立委王美惠勤跑基層，她長期「騎機車服務」招牌形象，再度成為選戰攻防焦點。(記者魯永明／翻攝)
民進黨提名嘉義市長參選人、立委王美惠勤跑基層，她長期「騎機車服務」招牌形象，再度成為選戰攻防焦點。(記者魯永明／翻攝)

嘉市長選戰升溫，藍白合進入民調整合關鍵階段，民進黨提名市長參選人、立委王美惠穩紮穩打勤跑基層，她長期「騎機車服務」招牌形象，再度成為選戰攻防焦點。日前柯文哲南下替民眾黨市長參選人張啓楷輔選助講，直言王美惠「每天騎機車跑來跑去雖然親切，但那是民意代表工作，不是市長該做的事」，一席話迅速引爆討論。網路輿論幾乎一面倒批評，質疑柯以台北視角評論地方政治，忽略基層服務重要性。

連台北市議員苗博雅也加入論戰，反諷柯文哲「從台北看天下」，不理解地方政治文化，更點出騎機車深入巷弄服務，正是貼近民意的象徵。事實上，「機車服務」早已是王美惠從政鮮明標誌。從議員時期就騎著機車穿梭街頭，被稱為「機車議員」，即便升任立委後仍維持同樣作風，強調即時回應選民需求。她過去競選時也曾以「一輛小綿羊機車、走遍大街小巷」為主軸，打造「看得到、找得到」的親民形象。

這樣作風曾遭質疑。本屆連任立委的對手、國民黨立委候選人市議員張秀華就批評，嘉市僅一席立委，職責應聚焦中央事務，而非「騎機車搶里長工作」。王美惠回應，不僅持續服務基層，也成功爭取提高里長事務費，強調基層與中央並行不悖。

王美惠表示，自己出身基層家庭，從助理一路做到立委，騎機車服務從未改變，「騎機車不丟臉，是我的責任與習慣」，選戰中，前總統蔡英文曾為她背書，稱讚她騎機車深入地方、貼近民意接地氣，與賴清德總統競選主軸「在路上」相互呼應，強化親民連結。隨著選戰激烈，「機車」不再只是交通工具，成為政治符號。從親民服務到角色定位之爭，折射出不同治理理念碰撞，讓嘉義市長選戰增添話題。

柯文哲 民眾黨

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