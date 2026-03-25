我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克SpaceX傳本周提申請IPO 籌資750億元

駁背信指控 蕭旭岑：馬英九「很多事情他忘了」

馬辦風波／親信涉財政紀律 馬英九：我學法律 六親不認

記者鄭媁陳洛薇／專訪
聽新聞
test
0:00 /0:00
針對馬英九基金會人事風波，中華民國前總統馬英九24日接受本報系聯合報專訪表示，他曾任法務部長，一切依法行事，六親不認。（記者潘俊宏／攝影）
針對馬英九基金會人事風波，中華民國前總統馬英九24日接受本報系聯合報專訪表示，他曾任法務部長，一切依法行事，六親不認。（記者潘俊宏／攝影）

馬英九基金會人事風波延燒，中華民國前總統馬英九24日接受本報系聯合報專訪表示，前幕僚蕭旭岑及王光慈「因有財政紀律的問題」而離職，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。馬英九強調，「我是學法律出身，碰到這種事情是六親不認」。

財務關係 「沒有告訴我」

馬英九透過專訪首度說明，蕭旭岑、王光慈兩人去職原因是涉及一些財政紀律的問題，兩人常常結伴到中國大陸訪問，而且接觸很多台商，「中間有無財務上的關係，他們沒有告訴我」。

「我做人做事一向是涇渭分明，像有關財務方面，一定要保持清楚。」被問到基金會有沒有內帳外帳？馬英九說：「這我沒有聽過。」

體育委員會主委戴遐齡(右)24日陪同馬英九(左)接受本報系聯合報專訪，戴遐齡出任...
體育委員會主委戴遐齡(右)24日陪同馬英九(左)接受本報系聯合報專訪，戴遐齡出任馬英九基金會執行長。（記者潘俊宏／攝影）

找金處理 「有什麼奇怪」

馬英九非常重視此事，他四次強調，自己在擔任法務部長期間，曾一口氣起訴過8、900人，其中有很多是他的親信，所以他在這件事上是六親不認；至於具體事證，已經整理得差不多了，之後會送請司法調查，「我們有信心」。

傳出國安會前秘書長金溥聰2月25日以持有馬英九親筆簽名的委任書為由，當場指控蕭旭岑、王光慈處理基金會事務有瑕疵，要求兩人即刻解職，雙方僵持不下，隨後由基金會當時董事之一的高華柱介入調停。

馬英九接受專訪時，還原整起事件說，除了內部員工檢舉，基金會也有發現。至於是先找高華柱、還是金溥聰介入處理？馬說，高華柱是基金會董事，年紀長一點，但很正直、清廉，他加入基金會後，扮演非常重要的角色；而金溥聰與他合作多年，「（找他）這有什麼奇怪的？」

馬英九基金會近日發生「家變」，甚至有人指與國民黨有路線之爭。國民黨主席鄭麗文日前...
馬英九基金會近日發生「家變」，甚至有人指與國民黨有路線之爭。國民黨主席鄭麗文日前指背後有「賊人」操作。（本報系資料照片）

薪職安排 「偶爾會健忘」

對於蕭旭岑表示薪水、職務等一切作為都是馬英九同意辦理，馬英九反問：「真是這樣嗎？」馬英九說，他今年76歲了，有時候，有些事可能記憶不清楚，但不會有很多，「基本上到我們這年齡，偶爾會有些健忘，這很自然，並沒有什麼大問題」。

綠營解讀，馬辦爆發「家變」，是因馬英九與國民黨主席鄭麗文的路線不同，因此要修理現在的副主席蕭旭岑。馬英九說，民進黨不見縫插針就不是民進黨了；他和鄭麗文是老朋友，農曆年前鄭還有來看他，「我對她只有一點不滿，她（身高）太高了」。

對於蕭旭岑盼基金會董事成員深入了解狀況，還他公道，馬英九說，不光是基金會，司法機關也應該深入了解，因為基金會沒有司法的權力，對於涉及背信情況，不能扣押或調查。

馬英九說，發生這樣的事毫無疑問，他非常心痛，這些人跟了他很多年了，這樣的事情他真的非常難過，「我都會暗中落淚」。

駁挑撥說 「沒做怕什麼」

針對蕭旭岑說，很多事馬英九「都忘了」，且受到有心人從中挑撥。馬反問，蕭稱自己是首席執行長，但是這麼重要的人事任命，為何沒有書面人令？他從政多年，最恨貪汙、背信，一定堅持查清楚，協助處理此事的高華柱是董事，也都知情，希望司法機關徹底調查。馬還反問，蕭旭岑若行得正、坐得端，怕什麼人挑撥？

馬英九說，蕭旭岑去大陸受到歡迎和接待是因為馬英九基金會，「但他和王光慈到大陸談話的細節，我怎麼會知道？他們有沒有接受捐款，也要查清楚。」

馬英九 鄭麗文

上一則

馬辦風波／「馬英九都忘了」 蕭旭岑控有心人挑撥釀誤解

下一則

李貞秀指高虹安拿柯文哲700萬台幣 民眾黨決議裁處

延伸閱讀

馬英九基金會爭議 蕭旭岑臉書發聲：捍衛個人清白

馬英九基金會爭議 蕭旭岑臉書發聲：捍衛個人清白
馬英九基金會控違反財政紀律 蕭旭岑：從政清白 盼董事會還公道

馬英九基金會控違反財政紀律 蕭旭岑：從政清白 盼董事會還公道
被指涉違反馬英九基金會財政紀律 蕭旭岑：一切合法也符紀律

被指涉違反馬英九基金會財政紀律 蕭旭岑：一切合法也符紀律
絕不投降 柯文哲自嘲「最礙眼雜質」

絕不投降 柯文哲自嘲「最礙眼雜質」

熱門新聞

台灣積體電路製造股份有限公司董事長魏哲家（圖）21日獲亞洲大學頒授名譽博士，在演講中分享人工智慧（AI）發展，更感謝提拔他的台積電創辦人張忠謀。（中央社）

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

2026-03-21 10:29
薛楷莉前男友邱智永今天出庭作證。記者王聖藜／攝影

台前主播涉詐420萬 嗆富商男友：發生關係後答應的都沒了

2026-03-18 11:29
檢警去年抓到台大法律系洪姓學生假冒女網友側錄大量男性性影像，從洪指證再抓到許姓、陳姓男子以同樣手段偷拍，統計全台4000多名男性受害。圖／本報系資料照

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

2026-03-22 10:47
行政院長卓榮泰卓榮泰自費包機赴日看棒球被控貪汙等罪，台北地檢署分案偵辦中。記者季相儒／攝影

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 被控貪汙

2026-03-17 15:10
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，遭重判25年刑期。圖／本報系資料照

逃亡多天抓到了 中油「最貪執行長」徐漢在台東落網

2026-03-24 09:01
外交部。圖／聯合報系資料照片

被稱為「CHINA（TAIWAN）」台韓僑居留證也改「南韓」

2026-03-18 11:47

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...