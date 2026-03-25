馬辦風波／親信涉財政紀律 馬英九：我學法律 六親不認

針對馬英九基金會人事風波，中華民國前總統馬英九24日接受本報系聯合報專訪表示，他曾任法務部長，一切依法行事，六親不認。（記者潘俊宏／攝影）

馬英九 基金會人事風波延燒，中華民國前總統馬英九24日接受本報系聯合報專訪表示，前幕僚蕭旭岑及王光慈「因有財政紀律的問題」而離職，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。馬英九強調，「我是學法律出身，碰到這種事情是六親不認」。

財務關係 「沒有告訴我」

馬英九透過專訪首度說明，蕭旭岑、王光慈兩人去職原因是涉及一些財政紀律的問題，兩人常常結伴到中國大陸訪問，而且接觸很多台商，「中間有無財務上的關係，他們沒有告訴我」。

「我做人做事一向是涇渭分明，像有關財務方面，一定要保持清楚。」被問到基金會有沒有內帳外帳？馬英九說：「這我沒有聽過。」

體育委員會主委戴遐齡(右)24日陪同馬英九(左)接受本報系聯合報專訪，戴遐齡出任馬英九基金會執行長。（記者潘俊宏／攝影）

找金處理 「有什麼奇怪」

馬英九非常重視此事，他四次強調，自己在擔任法務部長期間，曾一口氣起訴過8、900人，其中有很多是他的親信，所以他在這件事上是六親不認；至於具體事證，已經整理得差不多了，之後會送請司法調查，「我們有信心」。

傳出國安會前秘書長金溥聰2月25日以持有馬英九親筆簽名的委任書為由，當場指控蕭旭岑、王光慈處理基金會事務有瑕疵，要求兩人即刻解職，雙方僵持不下，隨後由基金會當時董事之一的高華柱介入調停。

馬英九接受專訪時，還原整起事件說，除了內部員工檢舉，基金會也有發現。至於是先找高華柱、還是金溥聰介入處理？馬說，高華柱是基金會董事，年紀長一點，但很正直、清廉，他加入基金會後，扮演非常重要的角色；而金溥聰與他合作多年，「（找他）這有什麼奇怪的？」

馬英九基金會近日發生「家變」，甚至有人指與國民黨有路線之爭。國民黨主席鄭麗文日前指背後有「賊人」操作。（本報系資料照片）

薪職安排 「偶爾會健忘」

對於蕭旭岑表示薪水、職務等一切作為都是馬英九同意辦理，馬英九反問：「真是這樣嗎？」馬英九說，他今年76歲了，有時候，有些事可能記憶不清楚，但不會有很多，「基本上到我們這年齡，偶爾會有些健忘，這很自然，並沒有什麼大問題」。

綠營解讀，馬辦爆發「家變」，是因馬英九與國民黨主席鄭麗文 的路線不同，因此要修理現在的副主席蕭旭岑。馬英九說，民進黨不見縫插針就不是民進黨了；他和鄭麗文是老朋友，農曆年前鄭還有來看他，「我對她只有一點不滿，她（身高）太高了」。

對於蕭旭岑盼基金會董事成員深入了解狀況，還他公道，馬英九說，不光是基金會，司法機關也應該深入了解，因為基金會沒有司法的權力，對於涉及背信情況，不能扣押或調查。

馬英九說，發生這樣的事毫無疑問，他非常心痛，這些人跟了他很多年了，這樣的事情他真的非常難過，「我都會暗中落淚」。

駁挑撥說 「沒做怕什麼」

針對蕭旭岑說，很多事馬英九「都忘了」，且受到有心人從中挑撥。馬反問，蕭稱自己是首席執行長，但是這麼重要的人事任命，為何沒有書面人令？他從政多年，最恨貪汙、背信，一定堅持查清楚，協助處理此事的高華柱是董事，也都知情，希望司法機關徹底調查。馬還反問，蕭旭岑若行得正、坐得端，怕什麼人挑撥？

馬英九說，蕭旭岑去大陸受到歡迎和接待是因為馬英九基金會，「但他和王光慈到大陸談話的細節，我怎麼會知道？他們有沒有接受捐款，也要查清楚。」