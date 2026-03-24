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馬英九基金會控違反財政紀律 蕭旭岑：從政清白 盼董事會還公道

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）
國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）

馬英九基金會人事風暴延燒，前幕僚蕭旭岑、王光慈請辭，基金會昨聲明指有「嚴重違反財政紀律情事」。國民黨副主席蕭旭岑今受訪表示，他在政壇一向清清白白，從總統府以來他從未經手過錢，所以有何財政紀律問題？他非常好奇，且據他了解，目前基金會執行長戴遐齡還未經董事會任命，請董事會能深入了解到底有何問題，還他公道。

鏡週刊報導指，近年「有人」一直以馬英九辦公室的名義在大陸「做一些事」，讓「馬總統深感不妥」。蕭旭岑回應，感謝媒體向他查證，但他無法接受這種匿名、不負責任、下三濫的手法，這幾年他都在做兩岸青年交流工作，青年交流完全不涉任何利益，這也是馬英九的理念，用潑髒水方式要影響未來兩岸交流，非常可惡，他一定力抗到底。

外傳馬英九基金會辦公室2月25日發生肢體衝突，蕭旭岑表示，細節不再贅述，他與王光慈的請辭不代表他們有任何的不法，而是基於保護馬英九才做出的決定，但不代表有心人可以藉此無限上綱地攻擊他。

蕭旭岑說，他永遠感謝馬英九的栽培，馬對他有恩，即使自己遭受誤解，也願意繼續維護馬英九與馬家人，但不代表有人可以藉此瘋狂抹黑、打擊他，並且影響兩岸關係與國民黨。任何汙衊他人格聲譽的人，未來都會採取法律行動，他也長嘆一聲，希望真心愛護國民黨、真心保護馬英九的人，不要親痛仇快。

對於報導指，他在馬英九基金會的薪水「高得令人咋舌「，蕭旭岑回應，這種說法很可笑，他擔任國民黨副主席是義務職，當初請辭基金會執行長，今年2月24日基金會董事會通過由王光慈擔任執行長，他繼續擔任首席執行長，協助基金會業務推展。

蕭強調，這是經董事會通過，他不明白為何基金會聲明稿將王光慈貶低為「前員工」，一切都是經由董事會與馬英九的同意。

蕭旭岑說，他在馬英九基金會的薪水是2019年1月任職時，馬英九親口告訴他，絕對不能低於在總統府任職的待遇，他領這份薪水至今沒有變過，所謂的「令人咋舌」，不知道是爆料者自己的觀感還是如何，他覺得非常可笑，「請問有什麼問題嗎？」這是完全蔑視董事會的說法。

蕭旭岑表示，馬英九基金會本周五要開召董事會，既然媒體報導馬英九有掌握到什麼事情，就請董事會成員去請教馬英九，他怎麼看此事，有沒有掌握到什麼，以及蕭旭岑是怎麼樣，一切就能真相大白。

媒體追問，外傳國安會前秘書長金溥聰與蕭旭岑的路線不同，並介入這次馬英九基金會人事風波，他說，無法回答這個問題，並強調金溥聰過去是他的老長官，「凡事留一線」，相關細節應該去問金溥聰。

國民黨 馬英九

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