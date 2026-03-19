趙少康：2024藍白破局很可惜 2026是深化合作起點

中廣前董事長趙少康。（本報資料照片）

中廣前董事長趙少康18日在少康戰情室專訪民眾黨前主席柯文哲。針對2026大選，藍白正式達成「聯合治理暨地方選舉合作協議」，趙少康說，代表這次把原本停留在口頭的合作，進一步制度化，讓合作有規則、有方向，也更具約束力，這一切都是朝正確方向前進。

趙少康19日在臉書貼文表示，他在專訪時很直接問柯文哲，正因2024總統大選 藍白合作破局，才讓得票只有40%的賴清德總統當選。柯文哲回答也很直接，他認為2024沒有合作成功，不應該被視為失敗，而是一個過程，關鍵在於有沒有記取教訓、重新出發。

柯也說，從2026開始，透過制度化合作，本身就是一種進步。現在民眾黨主席黃國昌 與國民黨主席鄭麗文 之間互動良好，正是在累積互信，對未來合作是正面的訊號。

趙少康說，2024藍白破局實在很可惜，痛定思痛，從立法院開始，藍白在法案上的互相合作，慢慢建立起不錯的基礎。他過去組織過新黨，很清楚小黨在政治現實中的困境，民眾黨作為立法院的小黨，如果完全不合作，很多法案根本推不動，但透過藍白合作，讓小黨的理念有機會落地，對支持者也是一種負責任的態度。

再者，趙少康說，除了立法院已建立合作的默契，針對2026大選，兩黨也正式簽署「聯合治理暨地方選舉合作協議」，代表這次把原本停留在口頭的合作，進一步制度化，讓合作有規則、有方向，也更具約束力，這一切，都是朝正確方向前進。

趙少康說，合則兩利，分則兩害。在野絕對不能各自為政，否則只會讓執政黨漁翁得利，唯有團結合作，才有機會改變現狀。他也相信，2026會是藍白深化合作的起點。唯有一步一步累積成果，才有機會在2028真正完成政黨輪替，下架民進黨。

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