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秀319槍傷照 陳水扁：若我22年前死了 還有馬蔡賴總統？

記者周佑政／台北19日電
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前總統陳水扁在臉書粉專，秀出22年前319槍擊案後他腹部的傷口照。陳水扁表示，這是他永遠的痛，但歷經三位總統，仍是「懸案」。 （取材自「陳水扁新勇哥物語」臉書粉專）
前總統陳水扁在臉書粉專，秀出22年前319槍擊案後他腹部的傷口照。陳水扁表示，這是他永遠的痛，但歷經三位總統，仍是「懸案」。 （取材自「陳水扁新勇哥物語」臉書粉專）

中華民國前總統陳水扁今在臉書粉專，秀出22年前三一九槍擊案後他腹部的傷口照。陳水扁表示，這是他永遠的痛，但歷經3位總統，仍是「懸案」；陳水扁也說，如果他在22年前的三一九槍擊案死了，請問還有馬總統、蔡總統及賴總統嗎？

陳水扁在個人粉專「陳水扁新勇哥物語」中貼文，並貼出2004年3月19日遭受槍殺未遂，於台南奇美醫院急診室進行縫合手術前照片；陳水扁表示，照片右下角顯示是三一九當天14：07所拍攝。

陳水扁說，傷口長11公分、寬2公分、深2公分。22年過去了，疤痕仍清晰可見，是他永遠的痛。歷經三位總統重查，到底查到哪裡去了？沒有新發現就應「結案」，而非變成「懸案」。如果他在22年前的三一九槍擊案死了，請問還有2008年的馬總統、2016年的蔡總統及2024年的賴總統嗎？

其實，三一九槍擊案滿20年時，當事人之一、前副總統呂秀蓮曾赴立法院陳情，提出四訴求，希望立法院依「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」重啟調查，同時敦促法務部追究過去20年的司法怠惰。陳水扁當時就曾表示，三一九槍擊案不是沒有重查，而是「重查16年了」，若有新事證，就請向社會說明的進度；若無新事證，也該結案了。

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中華民國 呂秀蓮 陳水扁

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