我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜國際機場遭無人機攻擊 宣布全面暫停起降

油價狂噴40%衝破105美元 伊朗戰爭何時結束？川普幕僚給答案了

賴指國民黨政府不如日殖 原民前立委：殖民統治「就是壞」

台灣新聞組／台北16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前平地原住民立委蔡中涵。（本報資料照片）
前平地原住民立委蔡中涵。（本報資料照片）

賴清德總統14日批國民黨政府不如日本殖民，引發爭議。國民黨立委翁曉玲表示，若台灣仍被日本殖民，台人與日人能平起平坐？人民能選總統及自己的民意代表？學者出身的原住民前立委蔡中涵表示，殖民統治本身就是錯的，根本不該分好壞，若日本政府對台灣真的那麼好，就不會發生這麼多流血抗爭，導致最後出現這麼多迫害台灣人民的歷史事件。

本報系聯合報報導，翁曉玲表示，看到賴總統此言論，讓人高度懷疑賴總統可能不是台灣人。從賴總統語出驚人的言論來思考，若「台灣今天仍被日本統治」，台灣人能與日本人平起平坐嗎？台灣人能上學讀書，普遍受國民教育嗎？台灣人均GDP可能超越日本，創造世界經濟奇蹟嗎？台灣可能會有護國神山台積電，成為全球科技產業重鎮嗎？台灣人可能當總統、選出自己的民意代表嗎？

翁曉玲指出，網路上一直有段傳言說，台灣戰後留下許多日本人，而目前在台後代有百萬人，其中有不少人組成民進黨派系「新潮流」。看到賴總統不願見台灣光復，寧可被日本殖民統治的言行，讓人高度懷疑，賴總統可能真的不是台灣人。

台北中國時報報導，蔡中涵說，日治時期因台東海岸線沒有港口，日本人就強迫東部的阿美族「義務勞動」，強迫開港，一次好幾個月都不能回家，日本人後來不斷驅使各社頭目修補道路，給的工資連基本生活都無法滿足，對付反抗者就綁在高高的竹子上，再活活摔死。

他表示，1900年日本推行「理蕃政策」，發生「大豹社事件」，日本總督府派軍警鎮壓，造成房舍被毀與大量傷亡，是日治初期原住民族遭武力鎮壓與土地被奪的重要歷史案例之一。他強調，殖民統治本質就是外來政權壓迫被統治者，不該單獨拿某一段殖民經驗與另一段相比，因殖民統治本身就是問題所在，「壞就是壞，沒有差異性，也不該有差異性」。

報導指出，前立委蔡正元也列舉多起日治初期的鎮壓事件，指1895年日本接收台灣後，各地陸續發生軍事行動與屠殺，包括台中潭子頭家莊屠殺造成1000多人死亡、大溪與三峽村莊被焚毀，以及桃園、中壢地區掃蕩行動，導致居民傷亡與流離失所。

蔡正元說，1895年至1896年間，日本軍隊在苗栗、彰化、雲林、嘉義與台南等地多次攻擊聚落，包括斗南、土庫、大林、民雄與鹽水等地均傳出大量死傷；1896年日本軍隊焚燒宜蘭上萬戶住宅、並在基隆至金山沿途燒殺，雲林斗六亦焚毀數千棟民宅與數千人死亡。

世報陪您半世紀

日本

上一則

冷眼集／「戀殖」的礦工之子 忘了自己是誰

延伸閱讀

國台辦批賴清德「主權獨立」說 台外交部：中國無權置喙

國台辦批賴清德「主權獨立」說 台外交部：中國無權置喙
鄭麗文：下架台獨黨綱 賴清德可更早見到習近平

鄭麗文：下架台獨黨綱 賴清德可更早見到習近平
賴清德嗆國民黨執政比日殖民還差 蔣萬安批撕裂社會、製造對立

賴清德嗆國民黨執政比日殖民還差 蔣萬安批撕裂社會、製造對立
賴清德批國民黨對待台灣人民不如日本殖民時 藍轟掀仇恨

賴清德批國民黨對待台灣人民不如日本殖民時 藍轟掀仇恨

熱門新聞

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
澳洲來台交換生艾力克斯（穿西裝者）三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏下毒，台北地院今天傳喚艾力克斯出庭作證。記者王聖藜／攝影

在台遭女友餵老鼠藥險沒命 澳交換生認了「開放式關係」

2026-03-11 14:01
中國「兩會」在北京舉行。(新華社)

中國兩會訊號 台學者：北京不再掩飾經濟困境

2026-03-12 14:36
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）

卓榮泰「私人行程」包機赴日看經典賽 不排除會日政要 費用誰埋單？

2026-03-07 21:47
台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」，賴總統致詞時細數過去總統直選後的各項民主成果，表示台灣與中華人民共和國互不隸屬，國家前途由台灣2300萬人決定。記者許正宏／攝影

賴清德：台灣已是主權獨立的國家 不需另外宣布獨立

2026-03-14 13:29

超人氣

更多 >
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘