賴指國民黨政府不如日殖 原民前立委：殖民統治「就是壞」

前平地原住民立委蔡中涵。（本報資料照片）

賴清德總統14日批國民黨政府不如日本 殖民，引發爭議。國民黨立委翁曉玲表示，若台灣仍被日本殖民，台人與日人能平起平坐？人民能選總統及自己的民意代表？學者出身的原住民前立委蔡中涵表示，殖民統治本身就是錯的，根本不該分好壞，若日本政府對台灣真的那麼好，就不會發生這麼多流血抗爭，導致最後出現這麼多迫害台灣人民的歷史事件。

本報系聯合報報導，翁曉玲表示，看到賴總統此言論，讓人高度懷疑賴總統可能不是台灣人。從賴總統語出驚人的言論來思考，若「台灣今天仍被日本統治」，台灣人能與日本人平起平坐嗎？台灣人能上學讀書，普遍受國民教育嗎？台灣人均GDP可能超越日本，創造世界經濟奇蹟嗎？台灣可能會有護國神山台積電，成為全球科技產業重鎮嗎？台灣人可能當總統、選出自己的民意代表嗎？

翁曉玲指出，網路上一直有段傳言說，台灣戰後留下許多日本人，而目前在台後代有百萬人，其中有不少人組成民進黨派系「新潮流」。看到賴總統不願見台灣光復，寧可被日本殖民統治的言行，讓人高度懷疑，賴總統可能真的不是台灣人。

台北中國時報報導，蔡中涵說，日治時期因台東海岸線沒有港口，日本人就強迫東部的阿美族「義務勞動」，強迫開港，一次好幾個月都不能回家，日本人後來不斷驅使各社頭目修補道路，給的工資連基本生活都無法滿足，對付反抗者就綁在高高的竹子上，再活活摔死。

他表示，1900年日本推行「理蕃政策」，發生「大豹社事件」，日本總督府派軍警鎮壓，造成房舍被毀與大量傷亡，是日治初期原住民族遭武力鎮壓與土地被奪的重要歷史案例之一。他強調，殖民統治本質就是外來政權壓迫被統治者，不該單獨拿某一段殖民經驗與另一段相比，因殖民統治本身就是問題所在，「壞就是壞，沒有差異性，也不該有差異性」。

報導指出，前立委蔡正元也列舉多起日治初期的鎮壓事件，指1895年日本接收台灣後，各地陸續發生軍事行動與屠殺，包括台中潭子頭家莊屠殺造成1000多人死亡、大溪與三峽村莊被焚毀，以及桃園、中壢地區掃蕩行動，導致居民傷亡與流離失所。

蔡正元說，1895年至1896年間，日本軍隊在苗栗、彰化、雲林、嘉義與台南等地多次攻擊聚落，包括斗南、土庫、大林、民雄與鹽水等地均傳出大量死傷；1896年日本軍隊焚燒宜蘭上萬戶住宅、並在基隆至金山沿途燒殺，雲林斗六亦焚毀數千棟民宅與數千人死亡。