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陳其邁點名謝震武戰蔣萬安 游淑慧批太一廂情願

記者林麗玉／台北15日電
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律師、政論節目主持人謝震武。(本報資料照片)
律師、政論節目主持人謝震武。(本報資料照片)

2026民進黨誰戰蔣萬安？人選未定，高雄市長陳其邁日前喊話黨中央，可找主持人、律師謝震武來選。國民黨北市議員游淑慧說：「邁邁市長，台北市的家務事你管太寬了吧？」陳其邁市長這番言論真的讓人啼笑皆非。

游淑慧說，謝律師的顏值與口條確實是業界公認的「上上之選」，連蔣萬安市長都公開稱讚謝律師的風範。但稱讚歸稱讚，陳其邁這種「不知分際」的隔空點將，簡直是一廂情願、笑掉大牙。

游提出三點，第一：別自作多情，問過謝律師了嗎？政黨提名不是玩大風吹。民進黨在點名之前，難道不該先搞清楚謝律師是否認同貴黨的理念？如果人家根本沒打算沾民進黨，陳其邁這番操作不就是赤裸裸的「自作多情」？

第二：秤秤斤兩，問過賴皇嗎？賴皇面前陳其邁有話語權嗎？

現在的民進黨是誰說了算？請陳市長先衡量一下自己在賴清德主席面前的分量。台北市長人選這種大事，輪得到一個不被愛的地方首長指手畫腳？有沒有「建議權」恐怕都還是個問號。

第三：高雄初選都搞不定，還想管到台北？問過台北市民嗎？最諷刺的是，身為高雄市長，在自家初選中力挺的邱議瑩都無法出線，自己家門口的人都挺不了，竟然還有閒情逸致去操心台北市的布局？這不叫遠見，這叫不知所謂、不知分際！

游說，政治講求的是實力與分量，陳市長這波「跨區指導」，還是省省吧。

台北市長蔣萬安。(記者黃義書／攝影 )
台北市長蔣萬安。(記者黃義書／攝影 )

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民進黨 蔣萬安 陳其邁

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