卓榮泰買WBC票竟匯款中職 藍批走後門：私售每張可罰1.8萬

行政院長卓榮泰包機風波延燒，卓榮泰13日出示多項單據自清。(圖／行政院提供)

行政院長卓榮泰 包機風波延燒，13日出示單據自清。國民黨立院黨團14日在臉書質疑票從何而來，卓榮泰出示四張WBC東京賽門票的匯款單，匯款對象卻是「中華職棒」，中職何時變旅行社，中職會長、民進黨團總召蔡其昌該解釋「特權票」的來源。

卓榮泰13日上午出示日前裝在牛皮紙袋中的四件出國單據，包括華航 合約、棒球場門票、遊覽車車資和日幣換匯水單等，駁斥在野黨所有公器私用指控。

國民黨團14日透過臉書表示，13日卓榮泰在記者會上信誓旦旦，拿出4張WBC東京賽門票的匯款單，想證明自己是自掏腰包。結果不拿還好，一拿出來簡直是大型翻車現場。匯款對象竟是中華職棒？現要三問行政院與蔡其昌。第一，中職何時變成了「旅行社」或「售票處」？WBC東京賽的售票權在主辦單位與國際賽會組織手中，中華職棒根本沒有對外售票的權限。卓揆能從中職「買」到票，這不叫買票，這叫「走後門」。

國民黨團表示，第二，帶頭違法，無視「運動產業發展條例」。據中華民國「運動產業發展條例」，政府機關或相關法人若將公關票券進行販售或轉讓，這不僅是程序問題，更是違法行為。卓榮泰公開展示的匯款單，恰恰坐實了中職可能將非公眾販售的票券私下處理，每張最高可處台幣1萬8000元(約559美元)罰鍰。卓榮泰帶頭示範如何規避法規，難道這就是民進黨的「新官場文化」？

第三，蔡其昌請解釋「特權票」的來源。這四張票是從哪裡來的？是扣下球員家屬的配額？還是挪用公關配額私相授受？如果一般球迷搶票搶破頭都買不到，行政院長卻能一通電話、一張匯款單就「合法」取得，這不是特權，什麼才是特權？

國民黨團要求，卓榮泰立即交代購票細節，絕不容許民進黨政府把國家資源當成私人俱樂部，更不容許行政首長用「匯款單」來掩蓋「特權買票」的事實。也請蔡其昌出來解釋清楚，別讓聯盟背黑鍋。