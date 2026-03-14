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賴清德批國民黨對待台灣人民不如日本殖民時 藍轟掀仇恨

台灣新聞組／綜合15日電
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賴清德總統14日表示，總統直選代表台灣已是主權獨立國家，民進黨執政不會另外宣布台獨。（記者許正宏／攝影）
賴清德總統14日表示，總統直選代表台灣已是主權獨立國家，民進黨執政不會另外宣布台獨。（記者許正宏／攝影）

賴清德總統昨天出席台灣總統直選30周年與民主韌性研討會呼籲，台灣要捍衛得來不易的民主制度，就要強化國防預算；此外，他在談到民主歷程時說，台灣過去有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣，從荷蘭、西班牙、日本，「尤其是國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差」。國民黨反批賴總統再掀仇恨和情緒表達，無助社會理性對話。

國民黨文傳會副主委尹乃菁「五問」賴總統，她說，若非國民黨領導抗戰勝利，二戰後台灣必被共產黨占領，民進黨能組黨、賴清德能當選總統？；賴總統是國家元首，更應團結社會，而不是為了政黨或個人政治利益，以偏概全、扭曲歷史，耽溺「戀殖」，挑撥人民感情、製造仇恨與對立。

國民黨立委許宇甄表示，賴總統這種說法不是面對歷史，而是撕裂歷史；不是反省威權，而是用片段史觀抹煞整個中華民國在台灣的建設成果。二二八與白色恐怖當然必須記取、必須反省，但賴總統不能一邊享受中華民國憲政體制下的總統權力，一邊又把帶領台灣走出貧困、建立現代化國家基礎的歷史貢獻，整筆抹黑、整段刪除。賴清德昧於歷史、踐踏中華民國，靠抹黑國民黨偷渡台獨，才是真正對不起台灣。

賴清德指出，總統直選有三大意義。一是主權在民，人民是國家的主人、是總統的老闆，能決定由誰領導國家；二個重大意義是確立民主台灣的重大里程碑，台灣人民藉由總統直選確立政府合法性、民主正當性，也讓台灣邁入民主深化鞏固的里程碑，帶領台灣走出過去專制獨裁的黑暗時代。

賴清德表示，第三意義是台灣是一個主權獨立的國家，「無論名字是中華民國、中華民國台灣或台灣，若依憲法增修條文來看，台灣或中華民國已經是一個具備主權獨立的國家。」民進黨執政，不會另外宣布台灣獨立。他說，總統直選從來不是天上掉下來的，更不是執政者給予人民的恩惠，而是台灣人民爭取來的。

賴清德說，希望大家效仿民主前輩，勇敢追求未來，即便受中國再大的威脅，都永遠不走回專制獨裁，經濟上則要繼續走向自由開放，並捍衛得來不易的民主制度，所以要強化國防預算，打造台灣之盾的同時，順勢推動國防自主產業。

國民黨表示，中華民國建國以來，即為延續至今的國家體制，政府合法性來自憲政制度與人民授權的持續運作，而非直到總統直選才「確立合法性」；國家元首在公開場合發表此類涉及國家定位的言論，對內將造成憲政認知混亂，對外也可能被解讀為改變現狀的政治訊號，對兩岸與區域穩定帶來不必要的風險。

中國大陸國台辦發言人陳斌華抨擊其為「又一篇費盡心機拼湊包裝的台獨自白，再次猖狂挑戰一個中國原則」，煽動兩岸對立對抗，把台灣推向戰爭。大陸亦警告「賴清德之流」莫要打錯算盤，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。

陸委會晚間回應，總統直選是台灣民主發展的重要里程碑，象徵「主權在民」的核心價值，中共否定台灣民主選舉的意義，暴露其對普世民主價值的恐懼。

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共產黨 中華民國 賴清德

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