我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

經典賽／衛冕軍落馬 日本5：8遭委內瑞拉淘汰 首度無緣4強

卓榮泰飛日看棒球 挨批「有錢包機看球，沒錢包機撤僑」

記者 蔡惠萍
聽新聞
test
0:00 /0:00
對於包機赴日看球引起爭議，卓榮泰13日出示存簿匯款自費包機證明。(圖／行政院提供)
對於包機赴日看球引起爭議，卓榮泰13日出示存簿匯款自費包機證明。(圖／行政院提供)

世界棒球經典賽未能順利晉級八強的中華隊已回台，但行政院長卓榮泰「包機」快閃東京巨蛋看棒球的風波卻仍未下檔。拖延多日後，卓揆終於公布赴日四張單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資等。但很多人不解，在不少國人仍困在中東戰區回不了家的當口，卓揆為何非要飛這趟「自費」行程不可？

2月28日美以攻擊伊朗，戰事爆發後，中東多國關閉領空，大批航班取消，許多到中東旅行或是轉機的國人紛紛向駐外館處求助，卻得到要旅客待在原地的答案，外交部也表示「台灣目前沒有撤僑計畫」。有旅客只好組成自救會，耗費巨資長途跋涉才得以返台。

戰火持續近一周後情況惡化，不少國家都在忙著撤僑，人在邦交國吐瓦魯的外交部長林佳龍，卻是在大跳吐瓦魯的傳統草裙舞、吃大餐，還不忘為正在打經典賽的中華隊錄製應援影片，彷彿與中東戰火處於平行世界。

民進黨近十名立委則是不顧立院開議、早早就已蹺班飛到東京。7日，卓榮泰更是直接飛日本觀看台捷大賽。卓揆稱這是私人自費行程，繼而引發一連串究竟是自費與公費的風波，卻提不出證據。

直到13日卓揆才秀出了所謂的單據，卻充滿許多不合常理與行情之處，包括打到「骨折」的超低包機費，還有明明是到東京巨蛋看球，門票費用卻是匯給中華職棒聯盟。更重要的是，不論是208萬台幣的包機費或是門票費，都是在返台後才匯款，違反市場常規。

有網友就說「單據第一時間沒拿出來，後面再拿都是假的」。如果真有自費單據，民進黨早就在第一時間拿出來讓藍白「一槍畢命」，還會拖這麼多天讓藍白做文章？

可以想見，卓揆原本的如意算盤是趁這趟行程蹭棒球，順便大打台日外交突破的擦邊球，不僅可以乘機收割棒球賽的光芒，還可以出口轉內銷，聲稱台日關係突飛猛進。這就是民進黨一貫用打選戰的思維在治國，哪邊有聲量就往哪邊去。

但最關鍵的變數是，遠方正爆發戰火，不僅造成台灣「斷氣」危機，更有許多國人被困在戰區或是周邊國家，向外館求援卻沒有積極回應，最後甚至還得依靠大陸伸出援手才返國。賴政府也被外界大酸「有錢包機看棒球，沒錢包機撤僑民」，引發國人反感。

精於算計與選戰的民進黨會沒算到這一點？說白了，他們根本就沒有把受困中東的國人放在心上，所以才會馬照跑、舞照跳、機照飛，以致把自己搞成這副賠了夫人又折兵的德性。

世報陪您半世紀

經典賽 卓榮泰

上一則

額頭寫小偷 餓到吃廚餘 狠母虐女惡行曝光 法官駁回停押聲請

下一則

藍白共推政見提4大願景 正視民生邁向聯合治理

延伸閱讀

經典賽不用先付款買門票 國民黨諷卓榮泰「神通廣大」

經典賽不用先付款買門票 國民黨諷卓榮泰「神通廣大」
赴日行前召集專案會議 藍委：卓榮泰別再拗自費包機

赴日行前召集專案會議 藍委：卓榮泰別再拗自費包機
藍委質疑包機公器私用 卓揆：只有中共跟你們生氣

藍委質疑包機公器私用 卓揆：只有中共跟你們生氣
包機赴日本現身經典賽 新黨告發卓榮泰涉貪汙圖利等3罪

包機赴日本現身經典賽 新黨告發卓榮泰涉貪汙圖利等3罪

熱門新聞

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）

卓榮泰「私人行程」包機赴日看經典賽 不排除會日政要 費用誰埋單？

2026-03-07 21:47
澳洲來台交換生艾力克斯（穿西裝者）三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏下毒，台北地院今天傳喚艾力克斯出庭作證。記者王聖藜／攝影

在台遭女友餵老鼠藥險沒命 澳交換生認了「開放式關係」

2026-03-11 14:01
中國「兩會」在北京舉行。(新華社)

中國兩會訊號 台學者：北京不再掩飾經濟困境

2026-03-12 14:36
蔣萬安發文附「迷你便當照」引網友好奇。（取材自蔣萬安臉書）

中華隊「扣倒」捷克 蔣萬安發文附「迷你便當照」引網友猛提問

2026-03-07 18:06

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱
伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤