卓榮泰飛日看棒球 挨批「有錢包機看球，沒錢包機撤僑」

對於包機赴日看球引起爭議，卓榮泰13日出示存簿匯款自費包機證明。(圖／行政院提供)

世界棒球經典賽 未能順利晉級八強的中華隊已回台，但行政院長卓榮泰 「包機」快閃東京巨蛋看棒球的風波卻仍未下檔。拖延多日後，卓揆終於公布赴日四張單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資等。但很多人不解，在不少國人仍困在中東戰區回不了家的當口，卓揆為何非要飛這趟「自費」行程不可？

2月28日美以攻擊伊朗，戰事爆發後，中東多國關閉領空，大批航班取消，許多到中東旅行或是轉機的國人紛紛向駐外館處求助，卻得到要旅客待在原地的答案，外交部也表示「台灣目前沒有撤僑計畫」。有旅客只好組成自救會，耗費巨資長途跋涉才得以返台。

戰火持續近一周後情況惡化，不少國家都在忙著撤僑，人在邦交國吐瓦魯的外交部長林佳龍，卻是在大跳吐瓦魯的傳統草裙舞、吃大餐，還不忘為正在打經典賽的中華隊錄製應援影片，彷彿與中東戰火處於平行世界。

民進黨近十名立委則是不顧立院開議、早早就已蹺班飛到東京。7日，卓榮泰更是直接飛日本觀看台捷大賽。卓揆稱這是私人自費行程，繼而引發一連串究竟是自費與公費的風波，卻提不出證據。

直到13日卓揆才秀出了所謂的單據，卻充滿許多不合常理與行情之處，包括打到「骨折」的超低包機費，還有明明是到東京巨蛋看球，門票費用卻是匯給中華職棒聯盟。更重要的是，不論是208萬台幣的包機費或是門票費，都是在返台後才匯款，違反市場常規。

有網友就說「單據第一時間沒拿出來，後面再拿都是假的」。如果真有自費單據，民進黨早就在第一時間拿出來讓藍白「一槍畢命」，還會拖這麼多天讓藍白做文章？

可以想見，卓揆原本的如意算盤是趁這趟行程蹭棒球，順便大打台日外交突破的擦邊球，不僅可以乘機收割棒球賽的光芒，還可以出口轉內銷，聲稱台日關係突飛猛進。這就是民進黨一貫用打選戰的思維在治國，哪邊有聲量就往哪邊去。

但最關鍵的變數是，遠方正爆發戰火，不僅造成台灣「斷氣」危機，更有許多國人被困在戰區或是周邊國家，向外館求援卻沒有積極回應，最後甚至還得依靠大陸伸出援手才返國。賴政府也被外界大酸「有錢包機看棒球，沒錢包機撤僑民」，引發國人反感。

精於算計與選戰的民進黨會沒算到這一點？說白了，他們根本就沒有把受困中東的國人放在心上，所以才會馬照跑、舞照跳、機照飛，以致把自己搞成這副賠了夫人又折兵的德性。