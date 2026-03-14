2026大選／藍白合擬各推3代表協議細節 黃國昌：盼全民調

國民黨、民眾黨今舉辦共同願景記者會，由兩黨主席鄭麗文、黃國昌出席。（記者劉懿萱／攝影）

國民黨、民眾黨 今舉辦共同願景記者會，由兩黨主席鄭麗文 、黃國昌 出席，再度被問及2026年大選藍白合。黃國昌說，這周已和鄭麗文初步交換意見，達成共識兩黨各推3名代表協議具體內容，且目前最好的方式是透過全民調，但如何進行他們還需要一點時間。

黃國昌今出席藍白共同願景記者會，會後聯訪被問及藍白合具體時程、若未來有一組另候選人不退是否有懲罰機制？黃國昌回應，兩黨邁出勇敢的一步，相信會成為聯合治理典範一大步，完成政策願景簽署後，第二階段就是政黨合作協議。這周已和鄭麗文初步交換意見，本於最大的誠意跟善意磋商，達成共識兩黨各推3名代表協議具體內容與文字擬定，由於涉及兩黨黨內民主程序，待兩黨程序完成後才會正式簽署。

黃國昌說，用最好方式選出最強團隊，目前看到最好的方式的確是透過全民調，但如何進行涉及技術性的問題，再給他們一點時間、空間。對民眾黨而言，既然簽政黨合作協議，若到時候違反協議，不遵守遊戲規則、脫黨參選，民眾黨會有黨內紀律。

媒體追問嘉義縣、宜蘭縣、新北市協調出最強候選人後，競選團隊籌組、或勝選後的小內閣人事也會納入政黨協議中嗎？黃國昌說，他無法百分百跟大家報告細節，必須要尊重兩黨共同討論的過程，但他與鄭麗文今天在這裡，就是要向社會報告他們有誠心、善意及決心把事情作成，接下來涉及深水區的問題，除兩黨中央意見能有原則性協議，也要尊重候選人跟在地聲音，相信雙方能發揮最高的智慧，做出最好安排。

在整個選舉的階段，乃至於在選舉以後在聯合治理的階段，那個又是更深水區的問題。到各個地方的時候，除了兩黨黨中央的意見能夠有一個基本原則性的協議出來，也必須要尊重在地的候選人跟在地的聲音。他相信，鄭麗文主席跟國民黨的朋友們，與台灣民眾黨的夥伴們，大家都能夠發揮最高的智慧。

媒體也問鄭麗文怎麼看待新北藍白合？是否會尋求前主席朱立倫意見？鄭麗文表示，雙方對於大方向和未來怎麼作業有很高共識，希望遵循兩黨內部機制，希望藍白合可以開大門走大路，而中央通過協調小組之後要因地制宜，若兩黨都有候選人，也一定會納入兩位候選人的聲音，讓所有關係人意見能充分表達、被尊重。

鄭麗文也說，國民黨有各種方式，不管培育年輕人、強化論述或在選舉跟地方政府合作輔選，她都非常樂觀其成與支持，希望所有黨內同志跟朋友能加入輔選，各種聲音她一定納入並尊重，這沒有問題。