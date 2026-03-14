我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

美伊戰爭 奧斯卡恐受波及 頒獎典禮高規格戒備

2026大選／藍白合擬各推3代表協議細節 黃國昌：盼全民調

記者劉懿萱／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨、民眾黨今舉辦共同願景記者會，由兩黨主席鄭麗文、黃國昌出席。（記者劉懿萱／攝影）
國民黨、民眾黨今舉辦共同願景記者會，由兩黨主席鄭麗文、黃國昌出席。（記者劉懿萱／攝影）

國民黨、民眾黨今舉辦共同願景記者會，由兩黨主席鄭麗文黃國昌出席，再度被問及2026年大選藍白合。黃國昌說，這周已和鄭麗文初步交換意見，達成共識兩黨各推3名代表協議具體內容，且目前最好的方式是透過全民調，但如何進行他們還需要一點時間。

黃國昌今出席藍白共同願景記者會，會後聯訪被問及藍白合具體時程、若未來有一組另候選人不退是否有懲罰機制？黃國昌回應，兩黨邁出勇敢的一步，相信會成為聯合治理典範一大步，完成政策願景簽署後，第二階段就是政黨合作協議。這周已和鄭麗文初步交換意見，本於最大的誠意跟善意磋商，達成共識兩黨各推3名代表協議具體內容與文字擬定，由於涉及兩黨黨內民主程序，待兩黨程序完成後才會正式簽署。

黃國昌說，用最好方式選出最強團隊，目前看到最好的方式的確是透過全民調，但如何進行涉及技術性的問題，再給他們一點時間、空間。對民眾黨而言，既然簽政黨合作協議，若到時候違反協議，不遵守遊戲規則、脫黨參選，民眾黨會有黨內紀律。

媒體追問嘉義縣、宜蘭縣、新北市協調出最強候選人後，競選團隊籌組、或勝選後的小內閣人事也會納入政黨協議中嗎？黃國昌說，他無法百分百跟大家報告細節，必須要尊重兩黨共同討論的過程，但他與鄭麗文今天在這裡，就是要向社會報告他們有誠心、善意及決心把事情作成，接下來涉及深水區的問題，除兩黨中央意見能有原則性協議，也要尊重候選人跟在地聲音，相信雙方能發揮最高的智慧，做出最好安排。

在整個選舉的階段，乃至於在選舉以後在聯合治理的階段，那個又是更深水區的問題。到各個地方的時候，除了兩黨黨中央的意見能夠有一個基本原則性的協議出來，也必須要尊重在地的候選人跟在地的聲音。他相信，鄭麗文主席跟國民黨的朋友們，與台灣民眾黨的夥伴們，大家都能夠發揮最高的智慧。

媒體也問鄭麗文怎麼看待新北藍白合？是否會尋求前主席朱立倫意見？鄭麗文表示，雙方對於大方向和未來怎麼作業有很高共識，希望遵循兩黨內部機制，希望藍白合可以開大門走大路，而中央通過協調小組之後要因地制宜，若兩黨都有候選人，也一定會納入兩位候選人的聲音，讓所有關係人意見能充分表達、被尊重。

鄭麗文也說，國民黨有各種方式，不管培育年輕人、強化論述或在選舉跟地方政府合作輔選，她都非常樂觀其成與支持，希望所有黨內同志跟朋友能加入輔選，各種聲音她一定納入並尊重，這沒有問題。

世報陪您半世紀

黃國昌 民眾黨 鄭麗文

上一則

賴清德可望出訪史瓦帝尼 外交部長：收到邀請 按程序評估

延伸閱讀

綠批為鄭習會卡軍購條例 藍指政治抹黑轉移焦點

綠批為鄭習會卡軍購條例 藍指政治抹黑轉移焦點
盼4至6月間鄭習會 藍營主席：選情加分

盼4至6月間鄭習會 藍營主席：選情加分
州長初選10人登記 8民主黨人分散票源

州長初選10人登記 8民主黨人分散票源
說明黨版軍購三要件 國民黨：一定回應美方期待

說明黨版軍購三要件 國民黨：一定回應美方期待

熱門新聞

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）

卓榮泰「私人行程」包機赴日看經典賽 不排除會日政要 費用誰埋單？

2026-03-07 21:47
中國「兩會」在北京舉行。(新華社)

中國兩會訊號 台學者：北京不再掩飾經濟困境

2026-03-12 14:36
澳洲來台交換生艾力克斯（穿西裝者）三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏下毒，台北地院今天傳喚艾力克斯出庭作證。記者王聖藜／攝影

在台遭女友餵老鼠藥險沒命 澳交換生認了「開放式關係」

2026-03-11 14:01
由於伊朗遭受美以空襲，衝突升級導致空域關閉，各國航班紛紛取消，數以萬計民眾受困機場。圖為3日首架來自中東的阿聯酋航空客機3日降落德國法蘭克福，旅客表情如釋重負。歐新社

3天逃離中東戰火 台灣遊客：慎選旅行社比政府可靠

2026-03-06 15:13

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後
承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬

承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬