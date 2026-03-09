他稱卓榮泰赴日觀賽恐是「夭折的元首出訪」 卓被問公器私用只回一句

行政院長卓榮泰7日包機飛東京為中華隊加油，遭質疑公器私用，卓強調當天是休假且自費的私人行程。圖為卓揆赴北車觀看8日中華隊出戰韓國隊賽事。(記者曾原信／攝影)

2026世界棒球經典賽（WBC）開打，行政院長卓榮泰 7日現身日本 東京巨蛋，為中華隊加油，卻引發卓揆疑似公器私用的政治風波。國民黨前立委陳以信表示，整件事更像是失敗的「元首外交」安排，賴清德總統可能希望複製當年其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式，但日方不贊成，才改由卓榮泰前往，把台日棒球外交的大戲給做壞。行政院長卓榮泰今(10)日受訪時只喊一句「不要隨著中國生氣啦」，等一下將在質詢過程詳細說明。

卓榮泰7日赴東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，替中華隊加油，在野質疑公器私用。陳以信說，WBC經典賽開打，卓榮泰7日突然現身東京巨蛋為中華隊加油，本來是一件好事，行政院長訪日也算是台日之間的重要外交進展。不過卓榮泰硬要說成是「私人行程」，反而弄巧成拙，把好事變成壞事。

陳以信表示，當行政院長以私人身分到日本度假、看球，卻使用空軍松山指揮部的基地以及華航 包機，動用政府資源以及人員陪同，外界當然要質疑，這到底是公家還是私人埋單？反而讓卓榮泰陷入公器私用、公私不分的尷尬處境。

陳以信表示，他曾經擔任前總統馬英九的發言人，處理過許多機密外交的安排。他認為整件事更像是失敗的「元首外交」安排。賴總統可能希望複製當年其在副總統任內，赴日弔唁前日相安倍晉三的模式，旋風訪問日本，所以才安排華航包機，且要從松山指揮部起飛，這都是總統出訪的標準配備，但可能最後日本政府不贊成，賴總統才打了退堂鼓，改由卓榮泰前往。此事背後可能反映出台日之間的認知不同，反而把台日棒球外交的大戲給做小、做壞。

陳以信指出，如何適當處理台日文化外交，過去台灣是有成功經驗的，例如在馬英九時期，國立故宮博物院曾將珍貴的文物送到日本展覽，當時的第一夫人周美青就以「國寶文物交流」的名義正式訪問日本，為台日關係帶來高潮。

陳以信說，他相信賴總統也想趁這次棒球外交來建立外交突破，但可惜沒能掌握該有的分寸與技巧，最後卻演變成行政院長可能的公私不分、濫用公帑的政治風波。