川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

黑白集／台灣傾盡家產 造神鄭麗君的代價

賴政府為鄭麗君造神選首都市長，宣稱台美談判對等關稅和232國安關稅取得最優惠待遇。(記者杜建重／攝影)

川普對等關稅遭判違憲，「關稅帝君」神壇被毀，賴政府精心雕鑿的「談判女王」也被震落神壇。台灣被國際認證淪為輸家，但行政院記者會繼續造神，經濟部長聲稱，台灣競爭力雖不如日韓，但團隊還是「談得非常非常好」，須鞏固談判結果。但是，如果保不住優惠稅率，賴政府憑什麼堅持根據台美協定支付美20兆元台幣（約6368億美元）？

台灣輸美產品優勢一夕成灰，綠委不思應變，竟吹噓談判團隊「超前部署」，不受判決影響。牛皮隨即被戳破，賴卓坦承將爭取投資備忘錄與232最惠國待遇不變。如果真的超前部署，且美方承諾不變，談判團隊何必「爭取」？

賴政府為鄭麗君造神選首都市長，宣稱台美談判對等關稅和232國安關稅取得最優惠待遇。事實是，協定才簽字馬上面臨失效，而美方232調查尚未結束，川普還沒拍板。鄭麗君才承認，將爭取後續談判也享最惠待遇。

台灣本不必進退維谷，只怪賴總統急簽協議，盤算鄭麗君自美凱旋，接著出征蔣萬安、反攻首都。豈料，川普也搶在最高法院判決前落袋為安。結果美國拿到台灣納貢大禮包，而賴政府以為到手的政治紅利，卻落得「有待爭取確保」。

鄭麗君滾落神壇，頂多民進黨找嘸台北市長參選人。但台灣傾盡家產，還剩什麼籌碼可向川普爭回價值20兆元台幣的應有權益？（轉載自聯合報）

川普 關稅 蔣萬安

