我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

冷眼集／政院版軍購條例付委 藍營3大分歧浮上檯面

記者 鄭媁
軍購條例付委，藍營3大分歧浮上檯面；圖為國民黨主席鄭麗文24日出席國民黨舉辦的「立法實務研討會」。（記者潘俊宏／攝影）
軍購條例付委，藍營3大分歧浮上檯面；圖為國民黨主席鄭麗文24日出席國民黨舉辦的「立法實務研討會」。（記者潘俊宏／攝影）

立法院新會期開議，軍購特別條例再度成為朝野攻防焦點。隨著日本大選結果與美方加壓，國民黨在農曆年前已鬆口，黨團將自提黨版，並列為本會期優先法案，同時強調三讀通過版本「絕非政院版」。然而，在支持軍購的立場背後，藍營內部對黨版規模、條件與策略的分歧，正逐漸浮上檯面。

行政院所提1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）軍購特別條例遲遲無法付委，即使國民黨不斷論述軍購採購亂象，但長期背負「擋軍購」的輿論壓力，選區立委首當其衝，更讓黨內有志於2026的候選人壓力山大。立法院長韓國瑜昨更舉滿清酷刑「貼加官」為例，提醒黨團要有因應危機的智慧；即使國民黨版尚未出爐，朝野昨天罕見更達成共識，拍板3月6日付委審查。

儘管國民黨主席鄭麗文與黨團總召傅崐萁鬆口將自提黨版，藍營內部對軍購特別條例的規模與形式，存在相當落差。立委徐巧芯版本主張規模至少8000億元，並將對美採購納入特別預算、國內產製回歸常規年度預算；另就台美技術合作部分，不排除另提約600億元的獨立特別條例。軍系立委陳永康則支持1.25兆元政院版；立委馬文君則傾向院版付委後再提修正動議，也有其他藍委主張不提黨版。

相較之下，鄭麗文的立場明顯保守，傳出她傾向僅通過去年美方已公布的8項對台軍售，規模約3500億元，甚至可能比民眾黨現行4000億元版本更為收斂。

藍營青壯派質疑，鄭麗文路線心態比較強勢，對回應美方壓力的意願較低，與黨團內部普遍認為應積極因應台美關係現實的主流氛圍存在明顯落差，導致黨內在親美、軍購與兩岸等核心議題上摩擦頻仍。

黨內人士解釋，目前美方公告3500億元軍購規模，但美國總統川普為了跟中共領導人習近平見面，有些東西都還在考慮要不要賣，在美方實際開單之前貿然框列龐大規模，一旦美方基於對中考量調整對台軍售項目，屆時恐將進退失據。

美方的密集接觸，成為加速藍營表態的重要外力。對於布局2026及2028的藍營人士，實在難以承受「阻擋軍購、損害台美關係」的標籤。在黨內整合尚未完成、黨中央與黨團路線持續拉鋸、美方壓力持續升溫的三重夾擊下，國民黨軍購立場雖出現鬆動，但最終將以何種規模、何種條件闖關，仍然埋下高度變數。

世報陪您半世紀

國民黨 鄭麗文 軍售

上一則

傳鄭習會上半年登場 北市議長：訪美列第一優先較適當

下一則

國籍爭議再起…卓榮泰稱「李女士」 立委李貞秀控霸凌

延伸閱讀

藍強調主導軍購「直接與美溝通」將提黨版條例列優先法案

藍強調主導軍購「直接與美溝通」將提黨版條例列優先法案
年底選舉…鄭麗文喊台灣頭贏到台灣尾 綠北市參選人未定

年底選舉…鄭麗文喊台灣頭贏到台灣尾 綠北市參選人未定
新聞眼╱一根紅繩論靈異 不如想想黨內物理平衡

新聞眼╱一根紅繩論靈異 不如想想黨內物理平衡
除夕撞鐘「2度劇烈抖動」 鄭麗文親回：感受到巨大正能量

除夕撞鐘「2度劇烈抖動」 鄭麗文親回：感受到巨大正能量

熱門新聞

海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶