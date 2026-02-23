我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／選手吃很大 日吞365公斤義大利麵、1.2萬片披薩

英媒：安德魯隨扈 曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安

將投入新北選戰...李四川吐露心底話 與蔣萬安互動曝好交情

記者林麗玉／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北市長蔣萬安今天率市府團隊赴議會新春團拜，副市長李四川、林奕華、張溫德等首長一同團拜。（記者林麗玉／攝影）
北市長蔣萬安今天率市府團隊赴議會新春團拜，副市長李四川、林奕華、張溫德等首長一同團拜。（記者林麗玉／攝影）

北市副市長李四川月底請辭，3月將投入新北市長選舉。李四川今天（23日）赴議會新春團拜，李有感而發地說，北市議會這棟大樓是他當工地主任時完成的，人生有時候計畫趕不上變化，往後要怎麼走都隨緣，如果新北市要他服務，絕對全力以赴，推動新北的市政建設。

影片來源：聯合新聞網

北市長蔣萬安今天率市府團隊赴議會新春團拜，副市長李四川、林奕華、張溫德等首長一同參與團拜。蔣萬安致詞時，笑稱李今天西裝更好看，要問一下去哪裡買，要跟李副好好學習；李四川則開玩笑說，原本只答應蔣萬安來一年，結果被騙變三年。

議長戴錫欽說，今天要珍惜李四川，上會期總預算通過時以為是合照最後一次，現在李四川2月底就要卸下北市府工作，預祝李四川在新的任務、新的工作期程，能邁向更遠、更高，為更多民眾服務，秉持雙北合作，為雙北市民創造更大福祉，並且希望明年可以與新北一起辦新春團拜。

另外，今天議會團拜，民眾黨議員陳宥丞也提到，過去他剛當議員初出茅廬，曾與副市長李四川在議題上不同意見擦槍走火，當時李四川推薦他去看一齣看政治上很好的劇，坦言學到很多，跟李四川學到「要競爭不要鬥爭」，直言李四川還是民眾黨很強的競爭對手，陳也送李四川斗方祝福「事業有成」、橘子祝福大吉大利。

蔣萬安今天團拜，除感謝議長戴錫欽、議會議員，更提到每次來議會，都覺得議長戴錫欽的西裝比他的好看很多，不過今天發現「李副的西裝比我的更好看，等一下要問李副，西裝要去哪裡買嗎？」他都只有素色西裝，不是藍色就是灰色，是徹徹底底的摩羯直男，所以要跟議長、李副好好學習。

李四川表示，他這件西裝已穿五年，太太告訴他過年不能穿沒有洗過的西裝，所以這件西裝過年前還洗好、燙好，還是自己燙，早忘了五年前去哪裡買，是走到哪裡感覺還不錯零碼就會買，不過他怎麼穿，還是比不上市長更英俊、不會比議長更帥氣。

李四川也表示，他回來台北市這三年來，跟市府、議會有相當多感情，尤其議會大樓是他當工地主任時完成，每次都跟議長說後面那些樹，是在民國79年時每個議員種的樹，才有現在的松高路路樹，這就是「前人種樹、後人乘涼」。

李四川也開玩笑提到，回市府的這三年來，他一開始原本只有答應市長蔣萬安一年，變一年半，結果騙他加倍變成三年，現在問西裝哪裡買？李也跟蔣萬安開玩笑說「都不買西裝給我，都只有他自己漂漂亮亮，我都沒有漂漂亮亮。」

李四川說， 人生有時候計畫趕不上變化，往後要怎麼走都隨緣，如果新北市要我服務，絕對全力以赴，也感謝議員的支持，這三年很少叫他上去備詢，感謝議會給他的照顧。

北市副市長李四川今天赴議會新春團拜，有感而發地說，「人生有時候計畫趕不上變化，往...
北市副市長李四川今天赴議會新春團拜，有感而發地說，「人生有時候計畫趕不上變化，往後要怎麼走都隨緣，如果新北市要我服務，絕對全力以赴，推動新北的市政建設。」（記者林麗玉／攝影）

世報陪您半世紀

李四川 蔣萬安 民眾黨

上一則

蔣萬安開學日發健康御守 推動無菸城市

延伸閱讀

蔣萬安開學日發健康御守 推動無菸城市

蔣萬安開學日發健康御守 推動無菸城市
「蔣啟川鐵三角」成形 助藍白談判 江李互贈禮物寓意深遠

「蔣啟川鐵三角」成形 助藍白談判 江李互贈禮物寓意深遠
母雞效應擴散全台？蔣萬安被點2028直攻總統大位回應了

母雞效應擴散全台？蔣萬安被點2028直攻總統大位回應了
國民黨「蔣啟川」鐵三角成形 助藍白談判

國民黨「蔣啟川」鐵三角成形 助藍白談判

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人