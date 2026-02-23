我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

五院茶敘 韓國瑜：賴清德願赴立院做國情報告 採統問統答

記者唐筱恬／台北23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統（中）曾邀請行政院長卓榮泰（右三）、立法院韓國瑜（左二）以及考試院長周弘憲（左一）進行國政茶敘局。圖為去年2月在總統府舉行的五院國是會商。（圖／總統府提供）
賴清德總統（中）曾邀請行政院長卓榮泰（右三）、立法院韓國瑜（左二）以及考試院長周弘憲（左一）進行國政茶敘局。圖為去年2月在總統府舉行的五院國是會商。（圖／總統府提供）

中華民國總統賴清德今天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜會後回到立法院開記者會表示，五院都關切總預算、軍購預算等，他邀請賴清德親自到立法院，「賴清德欣然接受，願意來立法院做國情報告」，他將取得三黨團共識後正式行文邀請賴清德，而方式一定是採取「統問統答」。

韓國瑜結束五院茶敘後表示，今天新春茶敘主要達到兩個目的，一是總統與五院院長之間互道新年快樂，二是大家集體向全國同胞來拜年。這是樹立一個典範，讓大家覺得在政壇即使是高度攻防、高度衝突的時候，還是有溫暖的人性的一面，今天將樹立一個很好的慣例。

韓國瑜表示，五院院長都非常關切立法院之間有很多法律案、預算案，特別是中央政府總預算與軍購預算。他建議賴清德，遇到任何問題應該善用智慧、要善用耐心，可以考慮到「化」這個字，把很多的衝突、誤會化解掉，特別是不愉快的朝野氛圍。

韓國瑜說，他邀請賴清德親自到立法院，向立法委員以及全國同胞做說明，當前中華民國的處境與各種內外大家憂心的問題，賴清德欣然接受，願意來立法院做國情報告。所以他會根據賴清德的意願，向三個政黨的黨團提出說明，大家達成共識、三個黨團都同意後，正式行文邀請賴清德來立法院做國情報告。

韓國瑜強調，在方式上將會採取「統問統答」，這基本的禮遇，一定會特別地重視。

韓國瑜最後表示，期盼新的一年，所有院、部會以及各行各業大家群策群力、一起團結起來，讓馬年台灣一樣充滿希望、充滿樂觀，也打拚一個非常好的成績單，讓國人同胞大家安心，這是今天總統以及五院院長大家共同所期盼的。

世報陪您半世紀

賴清德 韓國瑜 中華民國

上一則

台傳產輸美關稅優勢沒了 學者促為301條款調查作準備

延伸閱讀

賴清德邀5院茶敘 鍾佳濱：可協調院際扞格、釐清關稅議題

賴清德邀5院茶敘 鍾佳濱：可協調院際扞格、釐清關稅議題
賴清德：與美保持緊密溝通 確保台灣最佳待遇不打折

賴清德：與美保持緊密溝通 確保台灣最佳待遇不打折
賴清德攜手李洋推居家健康操 提倡全民運動

賴清德攜手李洋推居家健康操 提倡全民運動
諾羅病毒多可怕？他發現賴清德當時1情況：有感染機會

諾羅病毒多可怕？他發現賴清德當時1情況：有感染機會

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋