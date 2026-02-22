張善政桃市長拚連任傳組幕僚團隊 綠人選未決基層焦慮

我的頻道

記者陳俊智／桃園22日電
桃園市長張善政拚連任。（記者陳俊智／攝影）
2026縣市長選舉，國民黨桃園市長張善政表態爭取連任，傳幕僚團隊逐漸組成，將延續「挺善良」口號，靠政績說話；民進黨方面，雖外界點名人選眾多，但至今未決，民代坦言過年拜票形單影隻，盼黨中央審慎評估推出好人選。

藍營桃園市黨部主委蔡忠誠表示，張善政上任後推動不少照顧市民的好政策，相信一定可以連任，也盼他能高票連任，春節之後會按黨內制度報請黨中央提名，希望他能專心推動市政；立委牛煦庭說，張善政此次選舉算是要自己比較，要把政策願景說清楚，也要催出足夠投票率，拉抬議員選情，如此才算得到市民完全授權。

據了解，張善政幕僚團隊逐漸組成，考慮延續三年前「挺善良」口號，靠看得見的政績爭取民眾支持，除了捷運路網規畫與推動，社宅也是重點項目，尤其選舉時喊出可以用買的「可負擔住宅」，相關自治條例近日緊鑼密鼓討論，目標3月通過法規會，趕在五月市政會議通過後送議會審查，達成階段里程碑。

綠營方面，總統府副秘書長何志偉勤走地方，立委王義川呼聲也相當高，二人日前在賴清德總統拜廟行程短暫合體，各自有支持者喊「市長好」，但傳黨中央有其他規畫，行政院秘書長張惇涵、環境部長彭啓明、法務部次長黃世杰都被點名，也傳過行政院長卓榮泰與民進黨秘書長徐國勇名字，甚至可能比照南投找素人醫師或律師。

桃市議員黃瓊慧說，相較新北已定於一尊，立委蘇巧慧與議員候選人過年拜票相互加持，桃市長人選未決，議員過年掃街拜票略顯形單影隻，心裡確實會緊張焦慮，但桃園會牽動竹、苗選情，中央確實須審慎評估，而賴總統大年初三來桃園參香發福袋，人氣相當旺，也讓黨公職人員對年底選舉多了一點信心。

張善政 民進黨 賴清德

