快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

新聞評論／賴清德放下權力傲慢 比與五院院長茶敘更重要

聯合報社論
賴清德總統邀請五院院長於新春後茶敘。圖為去年1月16日，立法院長韓國瑜（左）將率團赴美、出席美國總統川普就職典禮，賴（右）邀請到總統府喝咖啡。（圖／總統府提供）
農曆春節後上班首日，賴清德總統將邀五院院長茶敘。依賴總統說法，茶敘未設議題，只希望大家能捐棄成見、共同合作，讓國家面臨的問題迎刃而解。但此舉對化解朝野對抗戾氣、憲政運作回歸常軌，是僅具象徵意義，或是確有實益，還得看賴總統接下來的做法。

不可諱言，過去一年，憲政脫序亂象遠超以往。雖然外界聚焦重點是在立法院朝野對抗，但從民主政治角度觀之，政黨競爭與朝野相互監督制衡，本是常態。因此立法院內的朝野衝突雖難以化解，但對憲政體制的戕害反而是最微不足道者。

憲政脫序演出，行政院是主要代表。在失去國會多數席次下，賴總統仍堅持組成少數政府，已注定行政跛鴨之局。退而求其次，執政黨本應誠懇與在野黨協商，才能將衝突降至最低。但賴政府反其道而行，先是發動大罷免，妄圖奪回立院絕對多數；大罷免失敗後，則以違法違憲的「不副署」，否決所有賴政府不喜的法律。至於諸多對法律的濫權解釋與執行，更不在話下。

比起行政院，司法院的脫序亦不遑多讓。《憲訴法》修正後，現額只剩八席大法官的憲法法庭，已低於評議門檻；但其中五位大法官卻以「五人憲判」方式，逕行宣告《憲訴法》修法違憲無效，雖有三位大法官堅決反對此違背程序正義的判決，「憲法法庭違憲裁決」仍然在司法院上演。而司法「政治辦案」，亦是一樁接一樁。在人民眼中，司法權不再是正義象徵，而是政治打手，對司法信任度也降至冰點。

監察院「辦藍不辦綠」已為人詬病許久。這一年來，先有監委濫用公務資源卻高舉輕放爭議；後有前院長陳菊請假超過一年才「請辭獲准」的荒誕情事。這些事件，讓監察院比過去的「蚊子院」更加沉淪。至於原本應保障公務人員權益的考試院，面對立院通過停砍年金修法，而行政院未編列相關預算時，不但不反對，竟還聲請釋憲及暫時處分，形同行政院的「附隨組織」。

這諸多亂象，都是賴總統政治選擇結果。賴總統決意與在野黨對抗到底，行政院長卓榮泰唯賴總統之命是從，才會以「不副署」對抗國會立法權。大法官缺額後，賴總統不僅兩次提名都「看顏色決定」，且在去年七月第二次提名遭立院否決後，索性放棄憲法義務，至今不再補提名，讓「五人憲判」亂象持續。陳菊請假一年多才獲准請辭，是因賴總統私心；考試院態度，也是跟隨賴政府的意志行事。

立法院的朝野衝突，也源於此。民進黨早在扁政府時期，就有少數政府經驗。當時歷任內閣為求政策順利通過，總是竭盡所能與在野的國親聯盟協商溝通，化解爭議。但賴政府卻始終不願面對國會少數的事實，以各種手段製造與在野陣營的衝突，立法院自然成為硝煙四起的戰場，永無寧日。

賴總統邀請茶敘，說要五院「捐棄成見」；但五院各司其職，只要各依憲政規範運作，就無所謂「成見」問題，只有「是否守分」疑義。而今五院亂象，根源都在賴總統及其領導的執政黨身上。「五院脫序」是需要解決的問題，但「院長茶敘」並不能解決問題；因為解決問題的鑰匙就在賴總統身上。

新春伊始，賴總統與五院院長茶敘，是好的開端；但放下權力傲慢，正視朝小野大事實，各項重大政策充分與在野黨協商溝通，才能真正解決問題。尤其改變「不副署」作法、善盡提名大法官義務讓憲法法庭合法合憲運作，不僅是必要的橄欖枝，更是賴總統的唯一選擇。

