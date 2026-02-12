黑白集／假藉國安政治算計 「血滴子」出動了

台北地檢署10日指揮調查局國安站搜索無黨籍立委高金素梅國會辦公室約七小時，帶走七大箱物證、兩個手提行李箱、一台桌上型電腦主機。（記者李成蔭／攝影）

檢調兵分30路搜索無黨籍立委高金素梅 ，動作之大，擺明要一舉毀掉她名節。奇怪的是，此案由調查局「國安站」發動，但檢方宣布的三案包括詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款，均看不出與「國家安全」有何關聯，顯得牽強。

高金素梅擔任山地原住民 立委24年，一向形象良好，問政鏗鏘到位，從未傳出關說濫權情事。若她涉詐助理費，為何檢方這麼多年不辦，卻等到選舉年才大動干戈，令人不解。更可疑的是，由「國安站」發動偵辦，顯然是要隨手扣她紅帽。

觀察檢方所說的三案，唯一可能涉及「國安」疑慮的，應是所謂「違反醫療器材管理法」一事。原因在，2022年新冠疫情 盛行期間，高金素梅曾對外募集7萬支快篩試劑，交由相關原民議員協助發放。專案小組懷疑，這些快篩試劑是從中國大陸化整為零進口，可能有中資介入。

回想疫情期間政府因應的兵荒馬亂，假快篩及假進口商充斥，民進黨何曾顧及基層民眾的防疫破漏？高金素梅募集快篩照顧族人，是在填補政府的防疫空窗；誰料時過四年，竟被當成賣國罪犯論處。賴政府的執法心態，如何服人？

檢調以國安之名偵辦高金，用心險惡，更充滿政治算計。若連她都難逃司法怪手之害，也難怪，在野立委都驚呼：「血滴子來了！」