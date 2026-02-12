我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

黑白集／假藉國安政治算計 「血滴子」出動了

黑白集
台北地檢署10日指揮調查局國安站搜索無黨籍立委高金素梅國會辦公室約七小時，帶走七大箱物證、兩個手提行李箱、一台桌上型電腦主機。（記者李成蔭／攝影）
台北地檢署10日指揮調查局國安站搜索無黨籍立委高金素梅國會辦公室約七小時，帶走七大箱物證、兩個手提行李箱、一台桌上型電腦主機。（記者李成蔭／攝影）

檢調兵分30路搜索無黨籍立委高金素梅，動作之大，擺明要一舉毀掉她名節。奇怪的是，此案由調查局「國安站」發動，但檢方宣布的三案包括詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款，均看不出與「國家安全」有何關聯，顯得牽強。

高金素梅擔任山地原住民立委24年，一向形象良好，問政鏗鏘到位，從未傳出關說濫權情事。若她涉詐助理費，為何檢方這麼多年不辦，卻等到選舉年才大動干戈，令人不解。更可疑的是，由「國安站」發動偵辦，顯然是要隨手扣她紅帽。

觀察檢方所說的三案，唯一可能涉及「國安」疑慮的，應是所謂「違反醫療器材管理法」一事。原因在，2022年新冠疫情盛行期間，高金素梅曾對外募集7萬支快篩試劑，交由相關原民議員協助發放。專案小組懷疑，這些快篩試劑是從中國大陸化整為零進口，可能有中資介入。

回想疫情期間政府因應的兵荒馬亂，假快篩及假進口商充斥，民進黨何曾顧及基層民眾的防疫破漏？高金素梅募集快篩照顧族人，是在填補政府的防疫空窗；誰料時過四年，竟被當成賣國罪犯論處。賴政府的執法心態，如何服人？

檢調以國安之名偵辦高金，用心險惡，更充滿政治算計。若連她都難逃司法怪手之害，也難怪，在野立委都驚呼：「血滴子來了！」（轉載自聯合報）

高金素梅 疫情 原住民

上一則

美車衝擊 勞長：台恐釀結構性失業 盼業者勿遺落勞工權益

下一則

稱孩子「只是細胞」…長榮大學副教授遭小三控性侵、逼墮胎

延伸閱讀

台「國安偵辦」助理費案 恐戕害立法權

台「國安偵辦」助理費案 恐戕害立法權
高金遭限制出境 藍委：賴辦她只要「莫須有」3個字

高金遭限制出境 藍委：賴辦她只要「莫須有」3個字
高金素梅助理涉貪羈押上銬搭囚車 確定獄中過年

高金素梅助理涉貪羈押上銬搭囚車 確定獄中過年
台立委高金素梅身體不適擇期訊問 助理張俊傑羈押禁見

台立委高金素梅身體不適擇期訊問 助理張俊傑羈押禁見

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃