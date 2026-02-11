國安辦案 高金素梅被控3罪遭搜索 偵訊身體不適急送醫

我的頻道

記者蕭雅娟、唐筱恬、張宏業／台北11日電
立委高金素梅涉詐領助理費遭搜索約談，北檢複訊時高金因身體不適，緊急送台大就醫，檢方依貪汙罪諭令限制出境出海。（記者曾原信／攝影）
台北地檢署昨天指揮調查局國安站，搜索無黨籍立委高金素梅陽明山住家及國會辦公室等處所，約談18人；調查局指控高金素梅與助理張俊傑等人涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款，詢後將高金等13人依貪汙等罪嫌今凌晨移送台北地檢署複訊。

複訊時高金素梅表示身體不適，連坐都做不住，快要昏倒，無法繼續筆錄，檢方評估後決定暫停訊問，讓高金素梅前往台大就醫，並依貪汙罪諭令限制出境出海。

高金素梅為七連霸原住民立委。立法院長韓國瑜表示，台北地檢署搜索程序上是完備的，但呼籲檢調單位「在執行公權力的同時，要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治打手」。依憲法增修條文，立委除現行犯外，在會期中非經立法院同意，不得逮捕或拘禁。

台北地檢署指出，全案是調查局國安站報請檢方指揮偵辦。據了解，調查局鎖定「三大案」偵辦，詐領助理費部分，指控她與前主任、現任助理張俊傑涉用「人頭」詐領，犯罪手法不同於高虹安案，人頭均不在立法院工作，涉犯貪汙治罪條例利用職務詐取財物等罪嫌；高金素梅、張俊傑等助理、前助理及地方服務處人員等人被約談。

另高金素梅創立「台灣原住民多族群文化交流協會」，屏東前議員周陳文彬是協會前理事長，目前擔任協會社工站執行長，協會人員2015年至2018年間向原住民族委員會及台電、中油等國營企業申請公益活動經費補助，涉疑似用不實發票浮報預算詐取補助款，不法金額待清查。

周陳文彬及合作廠商陳正順等人被移送北檢複訊。全案調查局以國安法報請偵辦，陳正順在檢方訊後以詐欺罪10萬元台幣交保。

調查局另指控，食藥署2022年考量新冠肺炎疫情升溫，當年5月公布同年6月30日前每人可輸入100劑個人自用快篩試劑，免申請專案許可，海關可直接放行。高金素梅等人涉違反醫療器材管理法，以「人頭」非法輸入大陸製快篩試劑，曾經擔任其助理的屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆，及金峰鄉民代表會主席高勤書等5人遭調查局約談，未移送北檢。

越秋女當年九合一大選期間，被控透過管道取得廈門寶太生物科技有限公司所生產快篩試劑，行賄選民和地方團體，此案卷內證據顯示物資是高金素梅募集提供，越擔任立委助理發送物資，難推論發送物資行賄，屏東地方法院2024年判越無罪。

台北地署檢主任檢察官曾揚嶺昨上午9時率調查局國安站搜索高金素梅國會辦公室，一直到下午4時許結束，長達7小時，查扣7箱物證、2個手提箱、1台桌上型電腦及手機等證物；相關涉案情節及詐領金額仍在清查中。

立院昨指出，檢方有依法與立院往例通知院方，立院派員陪同，基於偵查不公開，「院方對詳細案情並無所悉」。

調查局國安站主任楊任之（中）10日帶隊搜索高金素梅國會辦公室。（記者季相儒／攝影...
