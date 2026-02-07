上周一事驚覺不妙…邵玉銘7日逝世 胡志強憶接新聞局長前曾授秘訣

我的頻道

記者劉懿萱／台北即時報導
前行政院新聞局長邵玉銘7日逝世。（聯合報系資料照／記者鄭清元攝影）
前行政院新聞局長邵玉銘7日逝世。（聯合報系資料照／記者鄭清元攝影）

台灣前行政院新聞局長邵玉銘7日逝世，享壽87歲。台中市前市長胡志強透露，上周聽聞邵玉銘演講臨時請假就很關心，沒想到過一周就病逝，令他非常難過。胡志強也回憶，兩人從在美國暢聊國事，返台後又先後接任新聞局長，種種點滴在心頭。

胡志強回憶，兩人最初在美國結緣，邵玉銘在美國芝加哥大學攻讀博士，令他非常景仰。隨後邵玉銘到另一所大學教書，周末三五好友時常相聚「那時候我單身，周末常開一個多小時的車去他家吃飯。」大家聚在一起喝酒、吃飯、聊國事，發現對國際情勢與兩岸發展的看法極為相近，建立起深厚情感。

胡志強說，邵玉銘在新聞局長任內，宣布台灣面臨解除戒嚴、開放探親等重大歷史時刻，是政府對外發言的重要支柱，自己做夢也沒想到會接邵玉銘的位置，因為當時並無相關工作經驗，邵玉銘得知由他接任後，特別為他上三四次課，手把手傳授如何處理新聞局工作，讓他站穩腳跟。

胡志強表示，當大家慢慢忘記邵玉銘時，他不曾忘記，兩人最後一次碰面是在兩岸媒體前瞻論壇，他說邵玉銘是新聞人，又做過新聞局長，因此動念邀請邵玉銘赴北京，邵當時非常高興。

胡志強表示，前幾日邵玉銘臨時因病演講告假，當時心中便覺得不妙，因為邵玉銘責任感極強，若非病情嚴重到無法出席，不會輕易告假，沒想到一周後便傳來噩耗。

哥大 戒嚴 芝加哥

任內宣布解嚴、開放報禁 台前行政院新聞局長邵玉銘過世 享壽87歲

任內宣布解嚴、開放報禁 台前行政院新聞局長邵玉銘過世 享壽87歲

台中市長人選國民黨提名誰？胡志強：8年前就挺江啟臣

未阻止尹錫悅戒嚴 韓前總理韓悳洙判23年、當庭入獄

協助尹錫悅戒嚴 南韓前總理韓悳洙被判23年並當庭收押

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

