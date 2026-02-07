我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

6新任檢察長公布「台獨打手」入列 她曾遭國台辦點名

記者王聖藜／台北7日電
台灣高檢署檢察官陳舒怡被國台辦列為台獨打手幫凶，獲派花檢檢察長。(本報資料照片)
台灣高檢署檢察官陳舒怡被國台辦列為台獨打手幫凶，獲派花檢檢察長。(本報資料照片)

法務部檢察官人事審議委員會昨公布6名新任檢察長人事，被中共國台辦列為「台獨打手幫凶」的台灣高檢署女檢察官陳舒怡獲派花蓮地檢署檢察長，法務部長鄭銘謙圈選陳舒怡出線，有與國台辦「對作」之意，讓檢察人事加添政治味。

此外，檢察總長邢泰釗任期今年5月屆滿，繼任人選被提及最多的有最高檢主任檢察官呂文忠、最高檢檢察官林邦樑、台中高分檢檢察長林錦村，不過，鄭銘謙屬意法務部政次徐錫祥先調最高檢主檢察官，再建議總統賴清德提名徐任檢察總長。

國台辦聲稱要對陳舒怡終身追責時，鄭銘謙即強勢回應，指要捍衛司法主權，還要嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，而陳舒怡初派檢察長的地點在本島，也突破從前論資排輩「外島轉本島」的人事安插慣例，可見鄭銘謙力挺的痕跡。

陳舒怡是司法官40期，曾任台北地檢署查緝黑金專組主任檢察官，她在地檢期間辦過獄政貪瀆弊案、國民黨智庫執行長張顯耀涉洩密案，上高檢署時，辦過退役中將高安國、民進黨黨工黃取榮等人的「共諜」案。

徐錫祥是司法官31期，曾借調國安局副局長，有六都檢察長歷練，但徐鮮少偵辦政治意味強的案件，不易被貼標籤，如果徐的總長人事案在立院藍、白夾殺下未通過，還是有機會代理總長，鄭銘謙的布局不失為安全牌。

除陳舒怡外，其餘5名新任檢察長是法務部法制司長洪家原派台中地檢署、保護司副司長林秀敏派雲林地檢署、最高檢察署書記官長吳怡明派澎湖地檢署、台高檢檢察官趙燕利派金門地檢署、台中地檢署檢察官劉俊杰派連江地檢署。

賴清德 國民黨 中共

上一則

台全面「周休三日」 勞部說No：先推動彈性工時

下一則

漏繳補充保費罰3倍？被判部分違憲 兩派法官庭外筆戰

延伸閱讀

歸亞蕾胞妹與退將等被控共諜 國安法無罪確定 反滲透法更審

歸亞蕾胞妹與退將等被控共諜 國安法無罪確定 反滲透法更審
涉15億元大麻交易 華人毒梟被捕

涉15億元大麻交易 華人毒梟被捕
台北燈節合作泡泡瑪特被指「缺乏文化自信」 國台辦回應了

台北燈節合作泡泡瑪特被指「缺乏文化自信」 國台辦回應了
芝市長令警方監控ICE行為 庫郡檢察長質疑

芝市長令警方監控ICE行為 庫郡檢察長質疑

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買