6新任檢察長公布「台獨打手」入列 她曾遭國台辦點名

台灣高檢署檢察官陳舒怡被國台辦列為台獨打手幫凶，獲派花檢檢察長。(本報資料照片)

法務部檢察官人事審議委員會昨公布6名新任檢察長人事，被中共 國台辦列為「台獨打手幫凶」的台灣高檢署女檢察官陳舒怡獲派花蓮地檢署檢察長，法務部長鄭銘謙圈選陳舒怡出線，有與國台辦「對作」之意，讓檢察人事加添政治味。

此外，檢察總長邢泰釗任期今年5月屆滿，繼任人選被提及最多的有最高檢主任檢察官呂文忠、最高檢檢察官林邦樑、台中高分檢檢察長林錦村，不過，鄭銘謙屬意法務部政次徐錫祥先調最高檢主檢察官，再建議總統賴清德 提名徐任檢察總長。

國台辦聲稱要對陳舒怡終身追責時，鄭銘謙即強勢回應，指要捍衛司法主權，還要嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，而陳舒怡初派檢察長的地點在本島，也突破從前論資排輩「外島轉本島」的人事安插慣例，可見鄭銘謙力挺的痕跡。

陳舒怡是司法官40期，曾任台北地檢署查緝黑金專組主任檢察官，她在地檢期間辦過獄政貪瀆弊案、國民黨 智庫執行長張顯耀涉洩密案，上高檢署時，辦過退役中將高安國、民進黨黨工黃取榮等人的「共諜」案。

徐錫祥是司法官31期，曾借調國安局副局長，有六都檢察長歷練，但徐鮮少偵辦政治意味強的案件，不易被貼標籤，如果徐的總長人事案在立院藍、白夾殺下未通過，還是有機會代理總長，鄭銘謙的布局不失為安全牌。

除陳舒怡外，其餘5名新任檢察長是法務部法制司長洪家原派台中地檢署、保護司副司長林秀敏派雲林地檢署、最高檢察署書記官長吳怡明派澎湖地檢署、台高檢檢察官趙燕利派金門地檢署、台中地檢署檢察官劉俊杰派連江地檢署。