台行政院不副署「眷改條例」卓榮泰：違反平等原則 藍轟濫權

記者李人岳、屈彥辰、蔡晉宇、張文馨、江婉儀／台北7日電
立法院三讀通過國軍老舊眷村改建條例，以解決台北市慈仁八村五十戶住戶遷移事宜，但行政院仍宣布不副署。(記者林俊良／攝影)
立法院三讀通過國軍老舊眷村改建條例，以解決台北市慈仁八村五十戶住戶遷移事宜，但行政院仍宣布不副署。(記者林俊良／攝影)

台立法院日前三讀修正「國軍老舊眷村改建條例」，閣揆卓榮泰昨日證實，針對眷改條例將不會副署。卓榮泰指出，「眷改條例」修法無視已經確定的司法判決，侵犯行政院的預算權，為了捍衛憲法的平等原則跟權力分立原則，他決定不予副署。對此總統府表示，賴清德總統同時函達五院院長。

立法院日前修正「眷改條例」，外界視為替無法遷入新建眷宅的北市大安區「慈仁8村」住戶解套。

卓榮泰說，立法院這次針對眷改條例的修正，完全是針對一個特定個案所為的修法動作，明顯違反了平等原則，同時對國軍眷改基金財務也造成負擔；嚴重的是侵犯了行政院依照憲法形成施政計畫，而且編列跟提出預算的專屬權。

國民黨立委羅智強抨擊行政院濫權、架空民意機關，寫下民主倒退惡例，打擊的不只是在野黨，更是全體公民社會的權利，他會持續為民爭取，堅守職責絕不退縮。賴清德總統選擇擺爛，民進黨選擇不副署、不執行法律，慈仁8村的歷史難題，只能等待政黨輪替，選出一個守法的新總統，解決歷史的難題。

羅智強表示，連國防部都說只有慈仁8村的50戶眷戶受到影響，此歷史共業是過去國防部疏失造成，除了修法並無其他解方，何況修法後還能達到填平財務黑洞、活用資產、挹注國庫等多贏，但行政院寧願違法「不副署」，也要讓眷戶被不公對待、讓5億興建的新眷舍持續閒置、繼續每年花1200萬元公帑維護。

民眾黨主席黃國昌昨受訪表示，賴總統跟卓榮泰違憲已經違到習慣，哪一個民主憲政的國家，會容許行政首長說不公布國會三讀通過的法律就不公布？賴、卓不要以為現在大權在握，愛怎麼幹就怎麼幹。台灣民主發展的歷史已經清楚揭露，破壞民主、破壞法治的人，最終一定會得到歷史的教訓跟裁判。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，關於眷改條例修法不副署，大家就一起來期待，民進黨團尊重行政院判斷，這個議題為個案修法相當荒謬，也令人覺得遺憾，甚至會讓國防部付出更多代價，不符合社會期待。

