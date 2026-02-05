我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

黃國昌參選新北揮毫「一馬平川」媒體解讀：超越李四川

記者林銘翰／台北5日電
民眾黨4日開記者會，主席黃國昌（右二）現場揮毫寫下春聯「一馬平川」。(記者季相儒／攝影)
民眾黨4日開記者會，主席黃國昌（右二）現場揮毫寫下春聯「一馬平川」。(記者季相儒／攝影)

迎戰年底九合一選舉，民眾黨昨天徵召自家黨主席黃國昌參選新北市長。黃國昌表示，在野合作始終秉持最大風度，無論是黨內初選或政黨競合，所有良性競爭都是民主展現，每一位有志之士都應該正面迎戰，證明自己能夠成為最好的選擇。

國民黨新北市長人選未定，傳出台北市副市長李四川將在年前請辭投入選戰。黃國昌表示，對於李四川的任何決定，「身為政壇晚輩的我，給予滿滿祝福」，也希望早日跟國民黨就共同政見達成共識。

民眾黨昨舉行春節小物開箱記者會，黃國昌、民眾黨創黨主席柯文哲、宜蘭縣長參選人陳琬惠及嘉義市長參選人張啓楷齊聚中央黨部揮毫。其中，黃國昌在抽籤時抽到「一馬平川」題字，引發聯想，媒體也解讀寓意為「一匹馬超越過李四川」。

民眾黨昨舉行中央委員會，通過選舉決策委員會舉薦，徵召黃國昌參選新北市長。黃國昌說，披上民眾黨戰袍就要秉持「共容、共融、共榮」的核心理念勇往直前、全力奮戰，努力讓台灣變得更好。

談及新北市長選舉，黃國昌表示，他每天都在追趕跑跳碰，「追求更好、趕行程、跑基層、跳脫框架、碰民意」，全力以赴突破傳統政治窠臼。他提及，台南及苗栗接連兩天發生隨機傷人事件，民眾黨希望傷者及早恢復健康，也要再度正告執政黨，不要無視警消工作的高風險，請盡速依法編列相關預算，提高警消退休所得替代率，「賴政府繼續賴帳，是打算欠錢欠過年嗎？」並預告今天將與上百名退休警消前往法院提起團體行政訴訟。

黃國昌 民眾黨 退休

上一則

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」立陶宛總理坦言可能犯下大錯

下一則

苗栗男持刀拒捕 引發市場恐慌 砍警遭1槍擊斃

延伸閱讀

柯文哲：民眾黨團版國防特別條例 會跟華盛頓溝通

柯文哲：民眾黨團版國防特別條例 會跟華盛頓溝通
黃國昌曝2026目標「打下高雄」 柯志恩：藍白一定要合

黃國昌曝2026目標「打下高雄」 柯志恩：藍白一定要合
黃國昌：在野最大目標打下高雄 柯文哲是最佳人選

黃國昌：在野最大目標打下高雄 柯文哲是最佳人選
黃國昌談軍購關稅 「谷立言介入台灣內政太深」

黃國昌談軍購關稅 「谷立言介入台灣內政太深」

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象