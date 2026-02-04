新聞眼／藍拚重返執政 鄭麗文盧秀燕剛柔並濟

國民黨主席鄭麗文(左二)與台中市長盧秀燕(左三)形成「剛柔並濟」的雙核心布局，企圖翻轉國民黨的既定形象。（記者余采瀅／攝影）

2028年的政權之爭，對國民黨 而言，不只是一次選舉，而是攸關存亡的背水一戰。2016年失去中央政權後，藍營在理念、世代與論述上多次受挫，如今在鄭麗文 出任黨主席後，路線逐漸清晰：以兩岸議題重建戰略高度，以城市外交累積國際信任，形成「剛柔並濟」的雙核心布局，企圖翻轉國民黨的既定形象。

鄭麗文積極推動兩岸交流機制重啟，在國共論壇的議題安排上，將過往偏重政治象徵的互動，轉向氣候變遷、人工智慧與民生經濟等治理議題，試圖把兩岸對話拉回專業層面。這是風險與機會並存的戰略。風險在於，任何與北京的互動都會被放大檢視；機會則在於，當區域緊張升高，社會對穩定的渴望反而上升。她提出「美國是恩人，大陸是親人」論述，意在為台尋求緩衝而非選邊。問題是，這能否在美中競逐加劇下站得住腳？她的和平主張，能否真成她相信的「年底選舉大利多」也有待檢證。

與此同時，盧秀燕 走的是另一條節奏。她並未高舉宏大政治口號，而是透過城市治理與產業外交，一步步累積外界對她的信任資本。訪美行程強調科技與產業鏈合作，路線低調務實。對美而言，這比空洞的戰略宣示更具可操作性。對國內選民而言，她展現的是「穩得住」的領導氣質，但這能不能拚出藍營選戰的新徑，盧秀燕還有很長的路要走。

不管這種「女力並進」是經過周密思考的遠慮，還是國民黨內良性競爭的巧合，這「一剛一柔」的搭配，構成藍營近年少見的戰略層次展現。鄭麗文負責開闢論述戰場，搶回議題主導權；盧秀燕在國際與地方治理層面鋪陳國民黨的可靠與信度。兩者若能形成節奏分工，而非彼此牽制，確實可能為2028新局有效鋪路。但前提是，黨內必須完成整合，避免再陷於人選與派系之爭。否則再漂亮的布局，也會因內耗而失血。更重要的是，國民黨也從來沒有把自我的主張說清楚講明白，讓支持者能信服跟隨「盍興乎來」，反而在畏首畏尾的顧忌中，一再自毀自傷，把選票拱手讓人。

此外，國民黨能否真正吸引年輕世代，仍是決定性變數。數位戰情與社群布局只是工具，真正的關鍵在於價值論述是否能回應當代焦慮：高房價、低薪資、能源安全與國際風險。若僅停留在情緒對抗，未提出可驗證的政策路徑，年輕選民不會輕易埋單。國會可以有力監督，但國民黨若仍只能扮演名嘴監督者，想要重返執政的目標勢將愈行愈遠。

總體而言，藍營重返執政之路，已不再只是等待綠營執政失誤的「撿便宜」，要嘗試主動塑造議題與國家願景。剛與柔能否協調、平衡能否穩住、改革能否落地，將決定朝野角力鬥智的成敗。政治沒有永遠的弱者，也沒有天生的贏家。問題只在於，誰更能讀懂時代的風向，並在真正挑戰來臨前站好自己的位置，能真正再造中華民國新局。