冷眼集／陸配立委就職…內政部無視兩岸條例 惡意刁難

記者林銘翰、林河名
有陸配身分的民眾黨立委李貞秀3日宣誓就職，卻因國籍問題引發民進黨立委陳培瑜質疑，立委宣誓只能效忠中華民國，到底李貞秀宣誓的誓詞是效忠哪個國家？(記者潘俊宏／攝影)
有陸配身分的民眾黨立委李貞秀3日宣誓就職，卻因國籍問題引發民進黨立委陳培瑜質疑，立委宣誓只能效忠中華民國，到底李貞秀宣誓的誓詞是效忠哪個國家？(記者潘俊宏／攝影)

民眾黨立法院黨團3日將有6名立委換血，陸配李貞秀將成為台灣首位具有大陸配偶身分的立委。但綠營連日出招，內政部更持續搬出「國籍法」要求出具喪失中國國籍證明，選擇性忽視「兩岸人民關係條例」設籍10年即可參選的規定，如果這不是惡意刁難，什麼才叫惡意刁難？

現行國籍法第20條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，擔任公職前應該辦理放棄外國國籍，並且在到職日一年內完成喪失國籍，「但其他法律另有規定者，從其規定」。

對岸「中華人民共和國」雖是許多國人通常概念下的「外國」，但兩岸關係特殊，至今中華民國憲法仍是「兩岸一中」的憲法架構，兩岸分屬中華民國的「自由地區」與「大陸地區」，憲法增修條文也仍有「國家統一前」之字眼，因此，兩岸人民關係的相關法律適用，並非內政部一再引用的「國籍法」，而是「兩岸人民關係條例」。

而依兩岸人民關係條例第21條，大陸地區人民在台灣地區設有戶籍10年，可登記為公職候選人。

李貞秀不但是中選會當年核可參選的民眾黨不分區立委候選人，中選會1日更公告李貞秀等6人遞補民眾黨不分區立委；僅有內政部持續要求其提供「喪失中國國籍證明」，甚至要脅若有不符，立院應予解職，以及有官員揚言未來政府部門可不配合其調閱相關資料。

2024年12月18日，賴清德總統在移民節活動曾表示，政府將持續打造台灣成為包容、開放的社會，也會讓所有新住民在台灣安心生活、穩定發展，如今相關部會卻百般阻撓陸配擔任公職，更凸顯賴總統的「口是心非」。尤有甚者 ，中選會與內政部的做法前後矛盾，令人啼笑皆非：前者賦予陸配參政權利，後者卻限縮其擔任公職；陸配可以參選，卻不能行使立委職權，台灣還好意思自許是「法治國」嗎？

內政部 中華民國 民眾黨

