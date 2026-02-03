陸配立委今就職 內政部：未棄大陸國籍不符資格 立院：無權解職

民眾黨六位遞補不分區立委洪毓祥（右）、蔡春綢（右三）、王安祥（右四）、邱慧洳（左三）、陳清龍（左四）及李貞秀（左）3日宣誓就職，2日與留任的民眾黨現任立委陳昭姿（左二）及劉書彬（右二）合影。(圖／民眾黨提供)

民眾黨 執行不分區立委「兩年條款」，中選會代理主委吳榮輝昨天頒授候任立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀當選證書，洪毓祥等六人今天上午宣誓就職。其中，李貞秀具有陸配身分，內政部昨表示，若立委未及於就職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法規定，立法院即應予以解職。

不過，立院人士指出，立院依中選會公告遞補名單辦理宣誓儀式，今天正常辦理宣誓，立院也無權解職任何人。

立法院人士指出，當初是中選會辦理選舉，公告民眾黨不分區立委名單，接著民眾黨執行不分區立委兩年條款，也是中選會公告這六人遞補民眾黨不分區立委。立法院只是依照中選會給的名單辦理立委宣誓就職報到程序，立法院不是執法單位，也沒有任何權力解職立委；另外，立委就職前要簽署「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，但立院基於信賴原則只是備查，不會特別調查。

內政部表示，昨天下午已將「退出中華人 民共和國國籍申請表」送達李的國會辦公室，並函請李貞秀提供已辦理喪失中國大陸國籍證明影本。另有所謂知情官員向媒體表示，如果內政部認定當選無效，未來政府部門可不配合其調閱相關資料。

民眾黨立院黨團主任陳智菡說，立法院並非行政院的附屬機關，兩者之間本來就是平行關係，行政官員必須提供立委問政資料，這是憲法所賦予的權利義務，難道行政官員不用守法，自行依照意識形態辦事，然後把這些新住民當作政治提款機？賴清德總統曾經在移民節活動說過「致力保障台灣多元包容的環境」，如今卻放任民進黨立委霸凌候任立委，到底要如何讓新住民感覺到有被包容？

民進黨團書記長陳培瑜則表示，李貞秀應請教「學姊」民眾黨前立委麥玉珍如何放棄越南 國籍。陳智菡回應，不管是越南籍還是美國籍，拿來類比中國籍非常荒謬，「請問越南、美國與中國對台灣的關係一樣嗎？」台灣有一部特別法叫做「兩岸人民關係條例」，規範兩岸人民關係。

陳智菡指出，陸委會主委邱垂正先前表明，到目前為止不管用什麼方式，「沒有一個已經入籍中華民國的前中華人民共和國人士，可以因此放棄中華人民共和國國籍」，我們的國家正在要求人民做一件無法做到的事情。

陳智菡表示，李貞秀已依台灣規範，到中國申請放棄國籍，李貞秀今天宣誓時，會說明放棄國籍方式。