台中市長人選國民黨提名誰？胡志強：8年前就挺江啟臣

台中市前市長胡志強日前表示，他八年前就支持江啟臣了，兩人開心大笑。(圖／江啟臣提供)

國民黨台中市長提名遲未拍板，二次協調仍未公布時間，立院副院長江啟臣 昨持續喊話黨中央，盼「聽到基層的聲音」、「愈快愈好」。台中市前市長胡志強前晚參加江舉辦的座談，他說「八年前就決定支持江啟臣了」。立委楊瓊瓔強調，提名機制須公開公平、制度化。綠營何欣純強化陸戰，讓藍營內部對選戰節奏產生高度焦慮。

黨內提名空窗期，兩位潛在參選人持續拚基層。江啟臣前天邀請胡志強、台中縣前副縣長張壯熙及多位學者專家出席「台灣旗艦城論壇」，胡志強說「八年前就決定支持江啟臣」、「這一次一定也要力挺江啟臣」。胡指的是，八年前江啟臣與盧秀燕 黨內初選，他一路力挺江，最後民調 則由盧領先0.6個百分點，江第一時間宣布支持盧參選。

目前，黨內提名進度停滯，盧秀燕動作頻頻，試圖穩住局勢，近日也與國民黨主席鄭麗文頻繁討論。同時，針對民眾黨前主席柯文哲頻批評藍營的火藥味，攪動在野整合氣氛，盧秀燕特率局處長昨為民眾黨議員江和樹慶生，趁機高喊「藍白需團結、團結真有力」。江和樹正面回應，藍白在台中一定展現大團結，力保在野整合氣氛。

黨內規畫，若協調破局，將回到制度面解決，可能採取類民調或正式初選。然而初選不僅需重新協商方式，還涉及公告期程、民調設計、時程公告與執行，至少耗時一個半月以上。基層私下直言，若拖到3月才產生人選，距離2026選戰正式布局已相當吃緊。

江啟臣表示，盧秀燕市曾公開說希望1月底人選底定，後來又提農曆年前或2月19日以前兩個時段，希望黨中央能聽到支持者和基層的聲音。大家對於遲遲未定案是焦慮和不安的，也無所適從。

對於胡志強公開力挺江啟臣。楊瓊瓔說，胡前市長對她和江委員為台中的付出應都會給予肯定，但選擇就是最殘酷的，她予以尊重。

楊瓊瓔昨現身江的地盤豐原市場送春聯、拜票，她再次強調，提名機制須公開、公平、制度化，才能讓基層安心；並希望盡快「定於一尊」，但前提是程序正當、結果能凝聚共識。

民進黨將提名的立委何欣純則在國民黨提名空窗期，深入陸戰，舉辦多場「欣欣向榮」政見發表會，跨出本命區大里；因藍營對手人選未定，近期民調中逐漸拉近和江、楊的差距。