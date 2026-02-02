搶先成立新北競選總部…黃國昌談藍白合：開大門走大路

民眾黨主席黃國昌（左）新北市長競選總部1日開幕，黃國昌示範健身動作，前主席柯文哲（右）看得笑開懷。(記者葉信菉／攝影)

2026新北市長選戰持續升溫，民眾黨 主席黃國昌 昨搶先成立新北市長競選總部，創黨主席柯文哲、中廣前董事長趙少康助陣，藍白大咖拉抬聲勢。黃重申，藍白合須「開大門、走大路」，而非模糊不清或流於權宜安排，公開透明才能建立社會信任。

對後續藍白合機制，黃國昌說，對國民黨內民主程序抱持尊重態度，藍白合將三階段推動，要先釐清雙方共同政策、價值與願景，在此基礎上簽署政黨合作協議，清楚向社會大眾說明合作內容、承諾與方向。

台北市副市長李四川被視為藍營最強棒，談及與李的民調 ，黃國昌說，對各式民調結果審慎參考，看待民調要重視結構與條件，「三角形兩邊和一定大於第三邊」，他與李各擁優勢，關鍵在如何將各自優勢發揮到最大。

談及政治合作，黃國昌說，選舉過程與國民黨存在競爭與合作，希望支持者視此為台灣民主活力的展現，政治不必只剩對立與謾罵，可以為更重要願景合作。

黃剛卸下立委身分，立刻切換為選戰模式。數百名支持者應援，競總內部空間有限，晚到民眾無法進入室內，聚集在騎樓隔玻璃揮手喊「加油」，氣氛熱絡。

柯文哲稱讚黃國昌立委生涯「奮戰到最後一秒」，個性不圓滑、不討好、不搞交際，是社會真正需要的市長人選。

趙少康表示，他與黃國昌、李四川都是朋友，藍白一定要合作，不僅限於新北，「天下之廣，非一人所能獨治」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧勤跑陸戰，昨到三重的市場掃街，預告近日陸續公布政見。

國民黨新北市黨部主委黃志雄昨說，農曆年前確認藍軍人選目標不變，事緩則圓。

民眾黨貫徹兩年條款，原有6名立委黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷1月31日卸任。中選會昨公告，資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀6人，將遞補當選民眾黨不分區立委。

洪毓祥等6人將在2月3日上午辦理就職宣誓。其中，李貞秀因未放棄中國籍，出任立委引發討論；中選會指出，公職候選人當選後應另依國籍法等法律規定辦理事項，不屬於選務權管與執掌事項，不評論或回應。

內政部指出，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職日起一年內將喪失證明繳給立法院，否則應由立法院解職；立法院對立委是否違反國籍法，也應依職權調查。

李貞秀辦公室昨晚發聲明，她是依中華民國憲法、選罷法產生的立委，族群背景不應成政治標靶，也不該被扭曲為國安風險。