我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

世界最年輕總統？澳洲男14歲建國領薪水 領土比梵蒂岡還大

府院評估新修3法不副署 藍白批行政暴力

台灣新聞組／台北2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立委王鴻薇批評，民進黨政府對自己不想要的法案都不副署，是行政暴力。（本報資料照片）
國民黨立委王鴻薇批評，民進黨政府對自己不想要的法案都不副署，是行政暴力。（本報資料照片）

趕在立法院上會期最後一天，藍白聯手通過衛星廣播電視法、黨產條例及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法。據了解，府院高層認為，藍白強行通過的修法違背民主程序與精神，除了覆議、釋憲等手段，也評估「不副署」法案可能性；在野痛批行政暴力、製造內耗，讓國家空轉。

立法院新會期已從昨開始，今天立委報到。但藍白立委在上會期末持續封殺今年度中央政府總預算案與國防特別條例草案，更接連通過多項政治法案，引發綠營不滿。政院人士指出，立院強行三讀三項爭議法案，不但違反憲法法庭釋憲內容，甚至破壞憲法判決安定，將研議如何啟動憲政救濟。

民進黨人士表示，黨產條例與助理費案都採逕付二讀手段，根本未經討論，衛廣法更是量身打造的「中天條款」；據指出，府院已有高度共識，將研議提出後續憲政救濟手段，包括政院提出覆議、聲請釋憲、暫時處分，以及不副署法案等，反制藍白的多數暴力。

國民黨立委王鴻薇批評，民進黨政府「恢復」憲法法庭，還能對立法院三讀法案宣告違憲，現在一不做、二不休，乾脆對自己不想要的法案都不副署，這就是行政暴力。民眾黨立委陳昭姿表示，這些劇本已成本屆政府慣性操作，反映執政黨始終不願正視國會少數事實，不願透過溝通協調取得共識，就是要讓國家空轉；人民期待的是解決問題，不是無止盡政治鬥爭，「回到理性協商，這才是對國家負責態度」。

民進黨 民眾黨 國民黨

上一則

「安插肥貓」嗎？ 超思案下台的前農委會主委 掌公股金控

下一則

陸配遞補白委危國安？綠放話拒質詢 李貞秀批未審先判

延伸閱讀

中配遞補立委 台內政部：若1年內未放棄中籍應由立院解職

中配遞補立委 台內政部：若1年內未放棄中籍應由立院解職
伊州房屋保費飆漲 州長盯上State Farm

伊州房屋保費飆漲 州長盯上State Farm
紐約市擴大「帶薪安全病假法案」22日生效 增32小時無薪安全假與病假

紐約市擴大「帶薪安全病假法案」22日生效 增32小時無薪安全假與病假
新州27鎮挑戰平價屋法令 聯邦法官駁回訴訟

新州27鎮挑戰平價屋法令 聯邦法官駁回訴訟

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101大樓的挑戰。（路透）

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險

2026-01-26 07:20
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬