黑白集／朝野的柯柯情結 是大選年的政治難題

民眾黨前主席柯文哲（左）和民進黨團總召柯建銘（右），成為朝野的「柯柯情結」。（本報資料照片）

立法院新會期登場，朝野卻不約而同陷入一種說不出口、揮之不去的「柯柯情結」。一個是民進黨 甩不掉的柯建銘，一個是在野陣營繞不開的柯文哲 ，成為2026大選年的政治難題。

大罷免大失敗，民進黨「萬年總召」柯建銘踢到鐵板，層峰劍指老柯扛下責任，新潮流大將蔡其昌磨刀霍霍，老柯雖表露「廉頗老矣」待退心境，但民進黨台南市長初選結果，無疑打了一劑強心針。

如果非信賴立委陳亭妃都能在賴總統本命區勝出，柯建銘老驥伏櫪，他當然自信能在叱吒卅多年的立法院完成最後一哩路。「老柯戰賴神」未完待續，挑戰賴總統領導威望。

2026藍白合不合將是在野陣營最大變數。民眾黨 立委新會期大換血，柯文哲滿血復活後重新接管民眾黨，被戲稱立法院民眾黨團「柯總召」。柯文哲以國家治理學院院長高於黨主席黃國昌的位階，試圖校正回歸民眾黨近來的偏藍路線。

柯文哲接連嘲諷國民黨不要高估自己實力、藍營朋友玻璃心、藍白分工比藍白合重要等，重現昔日「垃圾不分藍綠」身影，那個小草熟悉的阿北又回來了。國民黨主席鄭麗文也回酸柯被關時心靈受創很深，顯示藍白脆弱結盟飽受考驗。

感冒藥「斯斯有兩種」，政壇柯柯也有兩款，一款讓執政黨頭痛，一款讓在野陣營發燒，兩種症狀正在同時發作。（轉載自聯合報）