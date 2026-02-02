我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

黑白集／朝野的柯柯情結 是大選年的政治難題

黑白集
民眾黨前主席柯文哲（左）和民進黨團總召柯建銘（右），成為朝野的「柯柯情結」。（本報資料照片）
民眾黨前主席柯文哲（左）和民進黨團總召柯建銘（右），成為朝野的「柯柯情結」。（本報資料照片）

立法院新會期登場，朝野卻不約而同陷入一種說不出口、揮之不去的「柯柯情結」。一個是民進黨甩不掉的柯建銘，一個是在野陣營繞不開的柯文哲，成為2026大選年的政治難題。

大罷免大失敗，民進黨「萬年總召」柯建銘踢到鐵板，層峰劍指老柯扛下責任，新潮流大將蔡其昌磨刀霍霍，老柯雖表露「廉頗老矣」待退心境，但民進黨台南市長初選結果，無疑打了一劑強心針。

如果非信賴立委陳亭妃都能在賴總統本命區勝出，柯建銘老驥伏櫪，他當然自信能在叱吒卅多年的立法院完成最後一哩路。「老柯戰賴神」未完待續，挑戰賴總統領導威望。

2026藍白合不合將是在野陣營最大變數。民眾黨立委新會期大換血，柯文哲滿血復活後重新接管民眾黨，被戲稱立法院民眾黨團「柯總召」。柯文哲以國家治理學院院長高於黨主席黃國昌的位階，試圖校正回歸民眾黨近來的偏藍路線。

柯文哲接連嘲諷國民黨不要高估自己實力、藍營朋友玻璃心、藍白分工比藍白合重要等，重現昔日「垃圾不分藍綠」身影，那個小草熟悉的阿北又回來了。國民黨主席鄭麗文也回酸柯被關時心靈受創很深，顯示藍白脆弱結盟飽受考驗。

感冒藥「斯斯有兩種」，政壇柯柯也有兩款，一款讓執政黨頭痛，一款讓在野陣營發燒，兩種症狀正在同時發作。（轉載自聯合報）

民眾黨 柯文哲 民進黨

上一則

新聞評論／罷黜張又俠 對大陸政局與兩岸的影響

下一則

國共論壇／學者：讓北京知道 台未放棄兩岸建立互信

延伸閱讀

酸藍營玻璃心 柯文哲：藍白合大戰略沒變

酸藍營玻璃心 柯文哲：藍白合大戰略沒變
柯文哲：賴清德把兩黨綁在一起打 藍白合大戰略沒變

柯文哲：賴清德把兩黨綁在一起打 藍白合大戰略沒變
柯文哲：藍白合是賴清德造成的 合作大戰略沒變

柯文哲：藍白合是賴清德造成的 合作大戰略沒變
柯文哲有新工作 出任民眾黨「黨校」校長

柯文哲有新工作 出任民眾黨「黨校」校長

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101大樓的挑戰。（路透）

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險

2026-01-26 07:20
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席