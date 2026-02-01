我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

藍中常委選舉 陳菁徽最高票 韓國瑜、鄭麗文人馬入列

記者屈彥辰／台北1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨中常委選舉結果1月31日出爐，現任立委陳菁徽獲得最高票。（本報資料照片）
國民黨中常委選舉結果1月31日出爐，現任立委陳菁徽獲得最高票。（本報資料照片）

國民黨中常委選舉結果昨出爐，立委陳菁徽以第一高票當選，新北市議長蔣根煌、立法院長韓國瑜擔任高雄市長時期的秘書王姿茵、大力輔選黨主席鄭麗文的前立委李德維等在當選之列。黨內人士解讀，選舉結果，黨內結構分配平均，可見地方力量，沒有因換了主席就降低參與。

國民黨此次中常委選舉，共有45位中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於4日就職。陳菁徽以最高票當選，現任中常委曾文培、陳俗蓉分居2、3名。現任中常委黃紹庭、朱珍瑤、孫健萍等未連任。

中常委當選人陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、陳慶齡、蔣根煌、李中、邱鎮軍、黃仁等8人為現任民代；王姿茵得票為第6名，為韓國瑜任高雄市長時期的辦公室秘書，也是除現任立委外，韓國瑜唯一拍片支持的候選人。

國民黨立委陳玉珍力挺鄧治平，競選期間被民進黨爆賄選、遭中國大陸統戰，赴陸交流時的行程接待單位都是統戰部門，但最終仍以第10名當選中常委。

這次選舉，是鄭麗文接掌國民黨後首次黨內權力結構異動。黨內人士解讀，現在中常會生態，從前主席吳敦義、朱立倫起，就可見雛形，包括國會、地方等，整體而言分配平均。

此外，黨內人士指出，具台商身分的中常委比過去多，應是對於兩岸互動有期待。台商代表包括陳汪全、王伯綸，新當選的台商代表包括勤彭蓁、曾新慧，鄧治平也可算是，29名中常委有5名台商代表。

國民黨 韓國瑜 鄭麗文

上一則

辦公室加班2次性侵女同事 屏縣府課長遭起訴記過降調

下一則

陽明貨輪船長涉走私億元海洛因 船員主動通報查獲

延伸閱讀

韓粉領春聯祝「馬上長頭髮」 韓國瑜笑回：跟佳芬姐生娃一樣難

韓粉領春聯祝「馬上長頭髮」 韓國瑜笑回：跟佳芬姐生娃一樣難
立院會期結束 韓國瑜籲朝野用對話取代對抗

立院會期結束 韓國瑜籲朝野用對話取代對抗
出訪先陸後美 鄭麗文提兩岸和平框架：藍執政推動

出訪先陸後美 鄭麗文提兩岸和平框架：藍執政推動
鄭麗文稱第一島鏈和平從台灣出發 林濁水酸「天兵言」

鄭麗文稱第一島鏈和平從台灣出發 林濁水酸「天兵言」

熱門新聞

霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克