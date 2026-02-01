酸藍營玻璃心 柯文哲：藍白合大戰略沒變

民眾黨前主席柯文哲（右）與黨主席黃國昌（左）1月31日前往南門市場發送春聯，柯文哲受訪表示，藍白目前合作的態勢還是沒有變。（記者黃義書／攝影）

民眾黨 前主席柯文哲 日前表示，「藍白分」的分工合作模式，還稱世界上什麼事都有可能、藍營朋友很玻璃心，引發熱議。對於「藍白合」是否生變，柯文哲昨天表示，「藍白合」是賴清德總統造成，目前藍白兩黨合作態勢、大戰略，還是沒有改變。

柯文哲與民眾黨主席黃國昌昨陪同北市議員參選人吳怡萱、許甫前往台北市南門市場發送春聯。首次發送春聯選南門市場是因南門市場的改建，是柯文哲任台北市長時的重要政績，具有指標的意義。

發送春聯前柯文哲受訪，針對「藍白分」發言，柯文哲解釋，賴總統把民眾黨、國民黨 綁在一起打，打到後來兩個黨就合在一起，他認為目前兩黨合作的態勢依舊。

國民黨主席鄭麗文日前強調藍白合十分穩定，稱柯文哲坐牢太久而心靈受創，對藍白合的印象還停留在2024年總統大選。對此柯文哲說，鄭麗文講什麼是她的自由，但對他而言，監獄沒有空間的自由，但有時間的自由，可以想很多事情，其實沒有什麼心理創傷，出來發現反而是旁邊人都比他創傷更嚴重。

柯文哲表示，今年台灣民眾黨會提出很多候選人，當然還是以台灣民眾黨為主，「行有餘力」會互相幫忙。柯文哲進一步指出，這次提名規模相較2022年將大幅增加，原則上每個選區都會有一名候選人，整體人數相當可觀；小黨資源也不夠，所以聲量較高的候選人，也會承擔更多輔選與跑行程的任務，需要全台跑透透，原則上有餘力都互相幫忙。