韓粉領春聯祝「馬上長頭髮」 韓國瑜笑回：跟佳芬姐生娃一樣難

立法院長韓國瑜（左）出席「馬上幸福」特別版限量春聯發送見面會，有粉絲舉著「祝福韓院長 馬上長頭髮」（右），韓看到時幽默笑回：「跟佳芬姐生一個娃一樣難」，逗得現場民眾哈哈大笑。（記者蘇健忠／攝影）

台灣立法院長韓國瑜 31日下午出席「馬上幸福」特別版限量春聯發送見面會，致詞時先介紹秘書長周萬來，他說，大家都知道開會不是一件簡單的事情，有一句話叫人多口雜，閩南語叫「十喙九尻川」（意指人多嘴雜、意見紛雜），開會啊吵啊鬧啊，如何制定一個遊戲規則，如何有效的進行主題跟探討，如何有效的表決，都有賴於一套開會的規則，周萬來是全台灣最會開會的，他幾十年來都在立法院，是最棒、最優秀的，大家一起給秘書長來點掌聲。

韓國瑜接著說，馬年即將到了，大家告別了紛紛擾擾的金蛇年；馬年象徵著的就是行動力，萬馬奔騰、一馬當先，馬到成功。馬代表了行動力，也代表了熱情，也代表了希望，所以馬年的時候他在想要怎麼樣寫馬年這樣的一個春聯，讓大家開開心心。最後想到金蛇年國內外情況紛紛擾擾，因此期待馬年能夠讓大家覺得平安，能夠覺得幸福，所以最後立法院選了「馬上幸福」四個字。希望馬年，大家都能夠平平安安，每一個好朋友都能感覺到幸福無比。