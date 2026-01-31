我的頻道

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

憲政首例 總預算會期結束仍未能付委

台灣新聞組／台北31日電
立法院本會期30日最後一次院會，中央政府總預算案在預算會期連交付委員會都未完成，創憲政首例。（記者潘俊宏／攝影）
昨天是立法院本會期最後一次院會，國民黨民眾黨立院黨團再度以人數優勢，封殺115年度（2026年）中央政府總預算、強化防衛國防特別條例；中央政府總預算案在預算會期不但未完成審議，更連交付委員會都沒辦法完成，創下憲政史首例，連同718億元（台幣，下同，約22億美元）新興計畫預算先行動支方案也因朝野協商未果，未能優先動支。

立院人士表示，115年度總預算不但會「拖過年」，且根據推算，立院新會期在2月24日才會開議，還要先重選委員會、召委，再來排案付委實質審查，就算以最快速度進行，恐怕也要拖到4、5月才有望通過。

賴清德總統昨表示，昨天是立院會期最後一天，卻也是史上，第一次預算會期未審總預算。他要再次嚴正呼籲在野黨，以國家為重、民生為念，在下個會期，對各項爭議重大法案，要依法合憲、從長計議；也再次期盼，要盡速排審、實質審議並通過總預算、以及國內外高度支持的國防特別預算。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，立院在藍白主導下，預算會期卻不審預算，完全顛覆立法院議事規則與慣例，且總預算連「第一頁」逐筆預算都還沒審查，是開啟史上最壞民主惡例，不僅在程序上是民主惡例、國會墮落，實質上也對人民生活、預算動支影響甚巨。

國民黨團總召傅崐萁說，總預算案至今不能付委審查，罪魁禍首就是民進黨政府。立院三讀通過，並經總統公布的「軍人加薪」以及「提高退休警消所得替代率」，行政院都可以違法不編列預算，如果在野黨放水通過，才是民主憲政的奇恥大辱。

民眾黨立院黨團總召黃國昌也說，預算法本來就有「不關門」的設計，在野黨也提出TPASS等38項共718億元新興計畫預算，避免執政黨的專橫傲慢影響民眾權益。民進黨非常清楚總預算案卡關的問題所在，但是行政院「不修正、不協商、不處理」，甚至以片面錯誤的資訊誤導大眾，目的就是要繼續製造朝野鬥爭，作為政黨選舉的籌碼。

藍白提出的TPASS等38項共718億元新興計畫預算先行動支方案，朝野黨團昨天再次進行協商，但在民進黨團持續反對「選擇性審查總預算」，朝野雙方沒有共識；由於該案仍在協商冷凍期，無法趕在立院會期最後一天交付表決，立法院長韓國瑜裁示擇日再行協商，也確定這筆718億預算無法在過年前通過，只能等下會期再進行處理。

