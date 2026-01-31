衛廣法三讀 訴訟終結前中天可望復台 政院批倒退式修法

我的頻道

台灣新聞組／台北31日電
立法院會30日三讀通過衛星廣播電視法修正案，此條被外界視為「中天條款」，修法通過後，中天有望「復台」。（記者曾原信／攝影）

立法院會昨天在藍白聯手表決下，三讀通過衛星廣播電視法修正案，修法明定，遭主管機關駁回換照申請的電視台，在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利；如原頻道已由其他電視台使用，主管機關應召集相關業者協調適當的補救措施，此條被外界視為「中天條款」，而修法通過後，中天有望「復台」。

立法院會昨三讀通過衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例及立法院組織法等修法，閣揆卓榮泰並未依慣例前往議場向朝野立委致意。

行政院發言人李慧芝表示，立法院在會期最後一天接連倒退式修法，強行通過高度爭議、違反憲政民主價值、甚至可能讓現行刑法制裁體系出現漏洞的法案，完全藐視憲法精神與既有司法判決。行政院勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段，以維護憲政秩序。

中天電視公司在2022年申請換照，遭國家通訊傳播委員會（NCC）認定中天新聞台違規嚴重，否決換照申請，行政訴訟目前仍進行中，但原頻道52台已由華視新聞資訊台進駐。國民黨立委羅智強等人提出衛星廣播電視法修正案，欲讓中天恢復原頻道。

三讀條文明定，執照遭註銷的衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司或代理商，若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，得以原執照繼續於原頻道行使權利，本條修正通過後，適用爭訟中案件。

三讀條文也明定，如原頻道已交由其他衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司或代理商使⽤，主管機關應召集相關業者協調適當的補救措施。駁回換照申請的⾏政處分經撤銷、廢⽌或因其他原因失其效⼒後，主管機關對於申請⼈負回復原狀及頻道位置的義務。

立法院人士指出，國民黨立委羅智強原版本是中天法律訴訟定讞前，可回到原頻道，但三讀條文加入了民眾黨意見後，當原本52台已有其他電視台使用時，必須由主管機關NCC協調補救措施，等於中天能否回到52台還有變數。對此NCC主秘黃文哲指出，新制度上路之後究竟要如何執行，NCC會邀集相關專家學者研議。

羅智強指出，法院若判決中天勝訴，此三讀條文已經生效，按照條文主管機關就要讓中天回復原頻道。他表示，民進黨在過去10年執政的最大的成就，就是關新聞台。民進黨一天到晚把鄭南榕放在嘴上，要百分之百的言論自由，但只要敢對執政者有異議、監督，NCC就會出動，透過違法濫權關掉新聞台，結果到了司法訴訟時全被法院打臉，一而再再而三敗訴，難道NCC不該修正錯誤？

民眾黨立委林國成說，民進黨看中天認為是「紅色」電視台，可是他看某些電視台，也像是「綠色」電視台，每個人看法不一樣，所以不要以偏概全；既然訴訟尚未終結，那就是要恢復，至於NCC過去有沒有公正審判、有沒有關新聞台，大家心知肚明。

狼醫續執業…台衛部遭糾正 部長竟稱「不應錯1次就廢照」

中選會人事／綠委問境外介選 游盈隆：政府沒有非常多證據
陳水扁之子陳致中 回嗆羅智強：我的「中」不是中國
聯輔基金會爆酬庸 創意私房會員也在內 藍諷「綠敗選退輔會」
朝野協商破局 TPASS等新興預算 最快3月初通過

朝野協商破局 TPASS等新興預算 最快3月初通過

古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫